Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Asiltürk'ü ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü Ankara'daki evinde ziyaret etti. Ziyaretin Erdoğan'ın programında olmadığı ve 'sürpriz' şekilde yapıldığı öğrenildi.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 günde 3 kere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen Erdoğan, bugün de Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etti.
Asiltürk'ün Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan evinde gerçekleşen ziyaret, yaklaşık bir saat sürdü.
Ziyaretin ardından Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı makam aracına kadar uğurladı.
MSP DÖNEMİNDEN İLİŞKİSİ VAR
Ziyaretin Erdoğan’ın programında olmadığı, sürpriz bir şekilde gerçekleştiği öğrenildi.
Erdoğan’ın Ankara Bahçelievler’deki evinde ziyaret ettiği Asiltürk ile Milli Selamet Partisi (MSP) döneminden ilişkisi bulunuyor.
Asiltürk geçmişte İçişleri Bakanı ve Sanayi Bakanı olarak görev yaptı.
En Çok Okunan Haberler
- Türkeş’in oğlundan bu fotoğrafa büyük tepki
- Soylu'nun hediyesi sosyal medyada gündem oldu
- Muharrem İnce’den ‘istifa’ açıklaması
- Boğaziçililerden Bahçeli'ye konu kapanmıştır yanıtı
- Davutoğlu'ndan öğrenci eylemlerine: Teröristleri ayırın
- Boğaziçi Üniversitesi'nde istifa
- Selahattin Demirtaş'tan Boğaziçili öğrencilere mesaj
- Hilal Kaplan ağzından kaçırdı
- Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması
- Onlar da torpile şaştı
Video Haberler
- Gana parlamentosundaki kavgaya ordu müdahale etti
- Aracın yanına yaklaşıp kurşun yağmuruna tuttu
- Trump yanlısı ırkçılardan skandal hareketler
- Boğaziçi Üniversiteli öğrenci yaşadığı dehşeti anlattı
- Yunan botlarına Türk Sahil Güvenlik botları ‘Dur’ dedi
- Gökkuşağı bulutları” hayranlık uyandırdı
- Müzisyen cinayetinin katil zanlısı da müzisyen çıktı
- 150 bin TL'si hayalleriyle birlikte uçup gitti
- Cezaya rağmen son ana kadar kumar oynamaya devam ettiler
- Polisi şaşırtan manzara
En Çok Okunan Haberler
- Türkeş’in oğlundan bu fotoğrafa büyük tepki
- Soylu'nun hediyesi sosyal medyada gündem oldu
- Muharrem İnce’den ‘istifa’ açıklaması
- Boğaziçililerden Bahçeli'ye konu kapanmıştır yanıtı
- Davutoğlu'ndan öğrenci eylemlerine: Teröristleri ayırın
- Boğaziçi Üniversitesi'nde istifa
- Selahattin Demirtaş'tan Boğaziçili öğrencilere mesaj
- Hilal Kaplan ağzından kaçırdı
- Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması
- Onlar da torpile şaştı