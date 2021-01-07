Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Asiltürk'ü ziyaret etti

07 Ocak 2021 Perşembe, 15:16

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 günde 3 kere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen Erdoğan, bugün de Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etti.

Asiltürk'ün Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan evinde gerçekleşen ziyaret, yaklaşık bir saat sürdü.

Ziyaretin ardından Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı makam aracına kadar uğurladı.

MSP DÖNEMİNDEN İLİŞKİSİ VAR

Ziyaretin Erdoğan’ın programında olmadığı, sürpriz bir şekilde gerçekleştiği öğrenildi.

Erdoğan’ın Ankara Bahçelievler’deki evinde ziyaret ettiği Asiltürk ile Milli Selamet Partisi (MSP) döneminden ilişkisi bulunuyor.

Asiltürk geçmişte İçişleri Bakanı ve Sanayi Bakanı olarak görev yaptı.