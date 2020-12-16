Erdoğan, Saray'da HÜDA PAR Başkanı İshak Sağlam'ı kabul etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saray'da Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam’la görüşmede bulundu.

cumhuriyet.com.tr
16 Aralık 2020 Çarşamba, 17:45
Erdoğan, Saray'da HÜDA PAR Başkanı İshak Sağlam'ı kabul etti
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam’ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

İçeriğine ilişkin bilgi bulunmayan görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda görüşmeye ilişkin bir fotoğraf yer alırken, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti." notu düşüldü.



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