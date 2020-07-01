Erdoğan sildiği tweeti tekrar yükledi
Çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından 'sosyal medyayı yasaklama' sinyali verdiği Twitter'daki konuşmasını silen Erdoğan, aynı açıklamayı tekrar yükledi. AA da Erdoğan'la eş zamanlı bir şekilde o ifadelerin yer aldığı tweeti kaldırdı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Netflix, Twitter, YouTube gibi sosyal medya mecralarına "Bu ülkeye yakışmıyor" sözleriyle yasaklama sinyali vermesinin ardından çok fazla yurttaş ve siyasi tepki gösterdi. Çığ gibi büyüyen tepkilere muhalefet partilerinden de eleştirileri gecikmedi.
Verilen tepkilerin ardından yasaklamaya ilişkin konuşmasının yer aldığı video paylaşımını silen Erdoğan, bir süre sonra tekrar aynı açıklamarı yükledi. Erdoğan'ın kullandığı ifadeleri canlı yayın platformunda paylaşan Anadolu Ajansı da Erdoğan'la eş zamanlı bir şekilde kadlırmıştı.
Video Haberler
- 64 milyon dolarlık saray alev alev böyle yandı!
- Özel'den çok sert tepki: Bir rezalete imza atıyorlar!
- İsrail devlet televizyonunda çarpıcı Türkiye iddiası
- Bursa'da peş peşe yangınlar!
- Lokantada silahlı saldırı! O anlar kamerada
- Dünyada çok nadir bulunuyor! Kayseri'de görüntülendi
- Maltepe'de korkunç olay! Kurşun yağmuruna tutuldu
- Çatıya kondu! Görenler hayretler içinde kaldı
- Diyarbakır'da dev çekirge görenleri hayrete düşürdü
- Sivas'ta sel suları otomobili böyle sürükledi