Erdoğan sildiği tweeti tekrar yükledi

01 Temmuz 2020 Çarşamba, 19:16

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Netflix, Twitter, YouTube gibi sosyal medya mecralarına "Bu ülkeye yakışmıyor" sözleriyle yasaklama sinyali vermesinin ardından çok fazla yurttaş ve siyasi tepki gösterdi. Çığ gibi büyüyen tepkilere muhalefet partilerinden de eleştirileri gecikmedi.

Verilen tepkilerin ardından yasaklamaya ilişkin konuşmasının yer aldığı video paylaşımını silen Erdoğan, bir süre sonra tekrar aynı açıklamarı yükledi. Erdoğan'ın kullandığı ifadeleri canlı yayın platformunda paylaşan Anadolu Ajansı da Erdoğan'la eş zamanlı bir şekilde kadlırmıştı.