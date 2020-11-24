Erdoğan Toprak, tehdidi değerlendirdi: 'Asıl mesaj Erdoğan’a'

24 Kasım 2020 Salı, 06:00

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, ana muhalefet lideri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na mafya üzerinden gözdağı verilmeye çalışılmasındaki asıl siyasi hedefin reform söyleminde bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğunu belirterek “Bu olay Cumhur İttifakı’nın kendi içinde yaşanan derin güç mücadelesini açığa çıkarmıştır” görüşünü dile getirdi.

YARGI VESAYET ALTINDA

Toprak, Alaattin Çakıcı’nın tehdidi ve Cumhur İttifakı’nda yaşanan tartışmaları değerlendirdi.

Cumhur İttifakı’nın kendi içinde yaşadığı derin güç mücadelesinin açığa çıktığını kaydeden Toprak, “Bir mafya artığına ve tehditlerine 24 saat sonra Cumhur İttifakı’nın küçük ortağı konumundaki partinin genel başkanı sahip çıkarak söz konusu suç örgütü organizatörünü ‘dava arkadaşım’ diyerek kanatları altına, korumasına aldı. Bu sahiplenme, olası soruşturma açılması durumunda Cumhuriyet savcılarına bir nevi gözdağı ve cezasızlık uyarısı mesajıydı” diye konuştu.

Suç duyurusu sonrası gelişmeleri de değerlendiren Toprak, “Savcılığın soruşturma açtığı bilgisi suç duyurusunda bulunanlara değil, iktidar partisinin grup başkanvekiline iletiliyor. Tek başına bu olay bile yargının siyasi vesayet altında olduğunun ve talimat alamadan bir dosya için işlem yapamadığının somut işaretidir” dedi.

Toprak, Erdoğan’ın gündeme getirdiği reform seferberliği söyleminin ardından iktidar ortağının bunun aksi yönünde takındığı tutum ve sergilediği sert tavrın “bir mafya artığı üzerinden dile getirilip devreye sokulduğuna” işaret etti.