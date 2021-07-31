Erdoğan, yangın bölgesinde! Helikopterden inceledi
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Antalya'da orman yangınlarının yaşandığı bölgeleri helikopterden inceledi.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınlarından etkilenen bölgeleri helikopterden inceledi. Erdoğan, buradan Marmaris'e geçecek.
Erdoğan'a incelemeleri sırasında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de eşlik ederek bilgi verdi.
6 İLDE 12 NOKTADA YANGINLAR DEVAM EDİYOR
Pakdemirli'nin son açıkladığı verilere göre, 6 ilde 12 noktada yangınlar devam ediyor. 88 noktadaki yangınlar ise kontrol altına alınmış durumda.
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