Erdoğan, yangın bölgesinde! Helikopterden inceledi

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 15:01

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınlarından etkilenen bölgeleri helikopterden inceledi. Erdoğan, buradan Marmaris'e geçecek.

Erdoğan'a incelemeleri sırasında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de eşlik ederek bilgi verdi.

6 İLDE 12 NOKTADA YANGINLAR DEVAM EDİYOR



Pakdemirli'nin son açıkladığı verilere göre, 6 ilde 12 noktada yangınlar devam ediyor. 88 noktadaki yangınlar ise kontrol altına alınmış durumda.



