Erdoğan açıkladı: Yangından etkilenen bölgeler afet bölgesi ilan edildi
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini açıkladı.
Son birkaç gün içerisinde Türkiye'nin dört bir yanında başlayan yangınlar büyük yıkıma yol açtı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizi "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan ettik. Milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkânlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz" açıklaması yaptı.
YANGINDAN ETKİLENEN BÖLGELER
ANTALYA
Manavgat, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler.
MERSİN
Aydıncık ve Silifke ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler.
OSMANİYE
Merkez ve Kadirli ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler.
MUĞLA
Marmaris, Bodrum, Milas, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler.
ADANA
Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler.
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