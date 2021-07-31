Erdoğan açıkladı: Yangından etkilenen bölgeler afet bölgesi ilan edildi

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 10:48

Son birkaç gün içerisinde Türkiye'nin dört bir yanında başlayan yangınlar büyük yıkıma yol açtı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizi "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan ettik. Milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkânlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz" açıklaması yaptı.

YANGINDAN ETKİLENEN BÖLGELER

ANTALYA

Manavgat, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler.

MERSİN

Aydıncık ve Silifke ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler.

OSMANİYE

Merkez ve Kadirli ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler.

MUĞLA

Marmaris, Bodrum, Milas, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler.

ADANA

Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler.







