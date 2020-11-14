Erdoğan, 'yeni dönem' vurgusunu yineledi: Yepyeni seferberlik başlatıyoruz

14 Kasım 2020 Cumartesi, 14:09

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı.

Erdoğan, konuşmasında Berat Albayrak'ın istifasının ardından ifade ettiği ‘yeni dönem’ vurgusunu yineleyerek şunları söyledi:

“İnşallah önümüzdeki günlerde de hedefimize yürüyeceğiz. Salgın sonrası yeniden şekillenecek küresel düzende gerekli adımları atıyoruz. Ekonomi, hukuk alanında reforma gidiyoruz. Salgınla mücadele için aldığımız tedbirlere milletimizden uymasını rica ediyorum. Temizlik, maske, mesafe kuralına uymalıyız. Amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil, sağlığını korumaktır.

Salgın sonrası yeniden şekillenecek küresel, siyasi ve ekonomik düzende ülkemizi hak ettiği yere çıkartacak adımları da kararlılıkla atıyoruz. Ekonomi, hukuk ve demokrasiye yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz. Ekonomi yönetimini yeniden oluşturduk. Bizi hedeflere ulaştıracak hamleleri süratle hayata geçireceğiz.”

SALGINLA MÜCADELEDE SORUMLULUK MİLLETİN

Milletimizden bu kritik dönemde salgınla mücadele için uygulamaya koyduğumuz tedbirlere hassasiyetle riayet etmelerini bekliyorum. Görüyorsunuz, dünyanın her yerinde salgınla baş edemeyen ülkeler yeniden içe kapanmaya başladı. Milletimiz, temizlik-maske-mesafe kurallarına riayet ederse bizim bu tür sert tedbirlere ihtiyacımız kalmaz. Kurallara uymaz ve kendi sağlığımızı kendimiz korumazsak bu yükü taşımakta zorlanabiliriz. Böyle acı ve trajik duruma meydan vermeyeceği konusunda ben milletime güveniyorum.

Madem AK Parti, milletin kurduğu ve istikametini belirlediği bir parti, biz de gerektiği gibi çalışmalıyız. Görüldüğü gibi yapacak çok işimiz var. Şahsi çıkarları ön plana çıkarmaya asla gerek yoktur. Milletimizin partimize teveccühü artıyor. Üye sayımız 11 milyon 200 bini buldu. Önümüzdeki yıllarda tabanımızı genişletmek istiyoruz. Geçmişten bugüne kadar partimizde olan kardeşlerimiz ve yeni katılanlarla büyüyoruz.