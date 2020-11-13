Erdoğan AKP'li olmayı 'milli görev' ilan etti

13 Kasım 2020 Cuma, 16:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Tekirdağ İl Kongresinde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasında, partisine yönelik uyarıları dikkat çekti. "Ülkeyi büyütme yerine kendi şahsi hesaplarımızın peşine düştüğümüz gün artık bu partinin misyonu bitmiş demektir" diyen Erdoğan, "AK Parti’yi millet kurmuştur. Sanılmasınki milletimizin verdiği kredi sonsuz değildir." ifadelerini kullandı.

"AK Parti kaybederse Türkiye'nin belirsizlik, istikrarsızlık, siyasi ve mali boyunduruk çukuruna yuvarlanacağı, Türkiye kaybederse de AK Parti'nin yerle yeksan olacağı gerçeğiyle karşı karşıyayız." diyen Erdoğan, "Bu bakımdan AK Parti'nin başarısı için çalışmak adeta milli bir görev haline gelmiştir" dedi

Erdoğan'ın konuşmalarından diğer özetler şöyle:

-Türkiye'de iki türlü siyaset anlayışı vardır. Birincisi milletin değerlerine husumet besleyen, beklentilerine duyarsız, sadece lafla, yalan ve iftirayla siyaset yapan müflis anlayıştır. Bunun en büyük temsilcisi de Türkiye'de CHP'dir. İkincisi ise rahmetli Menderes'ten Özal'a uzanan, bugün de bizim temsilcisi olduğumuz, her alanda millete hizmet için çalışan, bu uğurda her türlü bedeli ödeyen siyaset anlayışıdır.

-Şu anda koronavirüs döneminin en büyük belası sigara. Sigaraya kesinlikle artık ara vermek, kendi sağlığımız, sıhhatimiz için gerekli.

-Ergene Havzası'ndaki arıtılarak temiz hale gelmiş suların Marmara Denizi'ne deşarj edilmesi için derin deşarj projesini de başlattık. Deniz, kara boru hattı ve tünel hattından oluşan projenin kara boru hattını tamamladık. Bugün kara boru hattından arıtılmış sular ilk kez denize deşarj edilecek.

-Ülkemizde ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz. Önceliğimiz şüphesiz ki enflasyonu süratle tek haneli rakamlara, ardından orta vadeli programımızdaki seviyelere çekmektir.



