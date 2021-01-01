Erdoğan yeni yıla böyle başladı

01 Ocak 2021 Cuma, 14:14

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

AŞI ÇALIŞMALARI

Aşılarla ilgili çalışmalarımız sürüyor. 3 milyon aşı geldi ve bu seri devam edecek. Hedefimiz Çin'den 50 milyon aşı almak. Bunun yanında Almanya'dan da bir o kadar aşı gelme durumu söz konusu. Temenni ediyoruz bu atılan adımlar ve bakanlığımızın aldığı gerekli tedbirler ile vaka sayıları hızla düşecektir.

Bunun yanında Almanya ile yaptığımız görüşmelerde bir ortak üretim söz konusu bununla ilgili TUBİTAK görüşmeleri sürdürüyor. Burada da her şey olumlu ilerliyor. Aynı şekilde Rusya ile görüşmeler devam ediyor.

Tüm bunların dışında Türkiye'nin kendi aşı çalışmaları var. Tedbirlerimizle birlikte tabi bu devam edecek ve her geçen gün daha iyi olacak.

Sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Vatandaşlarımızın duyarlılığı için teşekkür ediyoruz. Biz bu yasakları keyfimiz için istemiyoruz. Temennim odur ki daha olumlu neticeler alırız.

BAŞÖRTÜSÜ TEPKİSİ

Eski CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'ın “Türbanlı bir hakimin karşısına çıktığım zaman adaleti yerine getireceği konusunda kuşkum var” sözlerine karşılık "CHP zihniyetinin faşist anlayışının günümüze yansımasıdır" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Bu zat artık bu çağda yaşamıyor çok gerilerde kaldı. Bu faşist anlayış hala yaşamını sürdürüyor. Başörtülü olan hakim olamaz diye bir şart yok. Bay Kemal yanına 2 tane başörtülü alıp milleti kandırmaya çalışmasın. Bıraksın bunları. Yanına 20 tane başörtülü alsan da artık senin ne olduğunu biliyoruz. Taciz var, tecavüz var hırsızlık var. CHP'nin nereden nereye geldiği ortada. En güzel cevabı 2023'te benim milletimin vereceğine eminim" diye konuştu.

SÖZCÜ'YE TEPKİ

Sözcü gazetesinin Ayasofya manşetine tepki gösteren Erdoğan, "Ben Sözcü gazetesi okumuyorum. Kimse para verip almasın. Ayasofya 2020'nin taçlı yıldızıdır" dedi.



