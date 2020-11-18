Erdoğan: "Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor"
Ekonomi Şurası'nda konuşan Erdoğan, "Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor" diyerek, "Yüksek faizin nelere mal olduğu ortada. Yüksek faizde bizler gerçek anlamda yatırım yapabilir miyiz? İstihdam üretebilir miyiz? Mümkün değil. Peki üretim yapabilir miyiz? O da mümkün değil" açıklamasında bulundu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda konuştu.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"Yüksek faizin nelere mal olduğu ortada. Yüksek faizde bizler gerçek anlamda yatırım yapabilir miyiz? İstihdam üretebilir miyiz? Mümkün değil. Peki üretim yapabilir miyiz? O da mümkün değil."
Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor. Birçok sanayici nasıl battığını anlatırken bana, 'Beni faiz bitirdi' derdi, inşallah bunları da tersine çevireceğiz.
Şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Artık çok daha güçlü bir şekilde üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata odaklanmamız gerekiyor.
Yüksek faizden arındırılmış, istihdamdan finansmana, özellikle nakit akışından teşviklere kadar çok sayıda destek paketini hayata geçirdik.
Artık vites yükseltmenin bile yeterli olmadığı, araç değiştirmenin gerektiği bir dönemdeyiz. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız. İnşallah ülkemiz hazırlık dönemini geride bırakıp şahlanış dönemine giriyor.
Gerçekleştirdiğimiz reformlarla ülkemizi iş yapma kolaylığı endeksinde 27 basamak yükselterek 190 ülke arasında 33. sıraya yerleştirdik. Eylül ayına ilişkin öncü verilerle üçüncü çeyreği güçlü bir büyüme ile kapatacağımız artık kesinleşmiş oldu."
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