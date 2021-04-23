Erdoğan'a, "23 Nisan özel oturum izlenmesin diye aynı saate program koydu" tepkisi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "23 Nisan özel oturum izlenmesin diye" aynı saate program koymasına CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den sert tepki geldi.

cumhuriyet.com.tr
23 Nisan 2021 Cuma, 17:00
Erdoğan'a,
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM'de özel oturum düzenlendi. Erdoğan'ın, program ile aynı saate Çamlıca Tepesi'nde göndere çekilecek dev Türk bayrağı töreninde konuştu.

Erdoğan'ın 23 Nisan özel oturumuna denk getirilen programına CHP'li Özgür Özel'den tepki geldi. 

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel, "TBMM'de 23 Nisan özel oturumu izlenmesin diye aynı saate Tayyip Erdoğan'ın program koyması milletvekillerine ve parti liderlerine değil milletin kendisine yapılan saygısızlıktır. Bu gücün değil özgüven eksikliğinin göstergesi, nezaketsizliğin ve pişkinliğin dik alasıdır"dedi.


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