Erdoğan'a, "23 Nisan özel oturum izlenmesin diye aynı saate program koydu" tepkisi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "23 Nisan özel oturum izlenmesin diye" aynı saate program koymasına CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den sert tepki geldi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM'de özel oturum düzenlendi. Erdoğan'ın, program ile aynı saate Çamlıca Tepesi'nde göndere çekilecek dev Türk bayrağı töreninde konuştu.
Erdoğan'ın 23 Nisan özel oturumuna denk getirilen programına CHP'li Özgür Özel'den tepki geldi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel, "TBMM'de 23 Nisan özel oturumu izlenmesin diye aynı saate Tayyip Erdoğan'ın program koyması milletvekillerine ve parti liderlerine değil milletin kendisine yapılan saygısızlıktır. Bu gücün değil özgüven eksikliğinin göstergesi, nezaketsizliğin ve pişkinliğin dik alasıdır"dedi.
Video Haberler
- İBB halk ekmek büfelerine yine müdahale
- Cem Yılmaz bakın kimlere meydan okudu
- İYİ partili Çıray'dan 23 Nisan protestosu
- 94 metrelik lüks yat dar kanaldan böyle geçti
- İşte 23 Nisan'ın ilan edileceğini bilen ilk çocuk
- Sert tepki: Göksu’dan mesaj alıp bana soru sormayın
- Ekrem İmamoğlu'ndan Nagehan Alçı'ya sert tepki
- Kılıçdaroğlu'ndan videolu 23 Nisan mesajı
- Başkan Ataç çocuk korosuyla buluştu
- CHP'li gençlerden valiliğe '128 milyar dolar' testi
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'a büyük şok!
- Erdoğan ve Bahçeli Anıtkabir'deki törene katılmadı
- İmamoğlu'ndan 'Aday olacak mısınız?' sorusuna yanıt
- Soylu'dan gece yarısı Thodex açıklaması
- Bitcoin çakıldı!
- İmamoğlu 23 Nisan töreninde çok kızdı: Zavallılık yani
- Kırmızı Bülten talep edilmişti
- Bakan Koca'dan tedbirlerle ilgili açıklama
- Binlerce fotoğraf ifşa oldu!
- Eski Ayasofya imamının 23 Nisan mesajına AKP'den tepki