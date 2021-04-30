Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle ikinci kez gözaltına alınan zanlı tutuklandı

30 Nisan 2021 Cuma, 17:01

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiası üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce paylaşımların Ahmet C'ye ait olduğu belirlendi. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Salıverilmesinin ardından iddiaya göre sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşımlara devam ettiği belirlenen şüpheli, bir gün sonra yeniden gözaltına alındı.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



