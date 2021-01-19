Mahkeme kararı: 'RTE Faşizmi' ifadesi hakaret değil
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından son 3 yılda yaklaşık 70 bin kişiye karşı açılan "Cumhurbaşkanına hakaret" davalarından birinde daha ceza kararı çıktı. Mahkeme, hakaret suçu işlendiği iddiasıyla dava edilen "RTE faşizmi" ifadesi için ceza istemini ise "ağır eleştiri" tespitiyle reddetti.
Manisa 6. Asliye Ceza Mahkemesi, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla açılan bir davada “RTE faşizmi” ibaresinin eleştiri niteliğinde olduğunu, Cumhurbaşkanına hakaret suçu teşkil etmeyeceğine karar verdi.
Mahkemenin gerekçeli kararında, sosyal medya hesabından "RTE faşizmi var olduğu sürece ülkemizde demokrasiyi ve adaleti zor görürüz" şeklinde paylaşımda bulunduğu belirtilen sanıkla ilgili "Demokratik toplum düzeni içerisinde siyasiler, üst düzey bürokratlar ile kamuya mal olmuş kişilerin diğer insanlara nazaran ağır eleştirilere daha fazla katlanmak zorunda olmaları dikkate alındığında, paylaşımlar kırıcı, şok edici veya rahatsız edici olsa bile paylaşımların doğrudan katılana yönelik hakarette bulunmak kastıyla hareket etmeyip eleştirme amacı güttüğü" tespitinde bulunarak ceza istemi reddedildi.
Ancak mahkeme, sanığın yine sosyal medya hesabından "Tayyip Efendi Çiller seni kurtaramaz hırsızın hırsıza ne faydası olur" şeklinde paylaşımda bulunması ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunun işlendiği tespitiyle hapis cezası kararı verdi.
11 ay 20 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, bunu da 7 bin lira adli para cezasına çevirdi.
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