Atatürk'e hakaret iddiasıyla gözaltına alınan veli adli kontrolle serbest
Konya'da bir tarih öğretmeninin WhatsApp grubunda Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan veli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Konya'nın Sarayönü Sarayönü ilçesindeki Şehit Ramazan Akyürek Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nin tarih öğretmeni, WhatsApp okul öğrenci grubundan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Mustafa Kemal Atatürk hakkında video paylaştı. Bunun üzerine öğrenci velilerinden Fatih G., grupta Atatürk'e hakaret içerikli yazılar yazdı.
Öğrenci velisinin hakaret içeren sözlerinin sosyal medyada gündeme gelmesi üzerine valiliğin talimatıyla Sarayönü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar' kapsamında soruşturma başlatıldı. Bunun üzerine dün akşam Ladik Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan Fatih G., bugün sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması beklenen Fatih G. hakkındaki adli soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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