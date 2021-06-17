Erdoğan'dan AB açıklaması: Mücadelemizin neticelenmesini istiyoruz

17 Haziran 2021 Perşembe, 15:30

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin çekim ve güç merkezi olma hedefine ulaşmasının mümkün olmadığını belirten Erdoğan, "Karşılaştığımız onca haksızlığa rağmen, yarım asırdır ısrarla ve sabırla sürdürdüğümüz tam üyelik mücadelemizin artık neticelenmesini istiyoruz" dedi.

Erdoğan, "Birliğin içine düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını, olumlu gündem çerçevesinde katılım sürecini ilerletmesini bekliyoruz" diye konuştu.

"Güneydoğu Avrupa ülkeleri olarak, düzensiz göç akımlarında olan biteni tribünden seyretme lüksümüz yoktur" diyen Erdoğan ayrıca, "Küresel ölçekte artan ırkçılık, İslam düşmanlığı ve göçmen karşıtlığı giderek bir milli güvenlik sorununa dönüşüyor" ifadelerini kullandı.