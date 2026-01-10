Galatasaray'ı 2 golle devirdi... Süper Kupa'da şampiyon Fenerbahçe! Galatasaray 0-2 Fenerbahçe

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, derbiyi 2-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Matteo Guendouzi ve 48. dakikada Jayden Oosterwolde attı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Guendouzi, ilk kez ilk 11'de başladığı maçta Galatasaray ağlarını havalandırdı.

Süper Kupa'yı bu sezondan önce son kez 2014 yılında kazanan Fenerbahçe, kupadaki özlemine de son verdi.

Galatasaray, bir sonraki maçında Türkiye Kupası'nda 13 Ocak Salı günü Fethiyespor'a konuk olacak. Fenerbahçe ise 14 Ocak Çarşamba günü Beyoğlu Yeniçarşı ile deplasmanda karşılaşacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Galatasaray 0-2 Fenerbahçe

90' Fenerbahçe'de Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu'nun yerlerine Yiğit Efe Demir ile Oğuz Aydın oyuna dahil oldu.

87' Galatasaray'da Eren Elmalı ve Roland Sallai oyundan çıktı, Kazımcan Karataş ve Kaan Ayhan oyuna girdi.

83' Mauro Icardi, Milan Skriniar'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

82' Fenerbahçe'de sakatlık yaşayıp maça devam edemeyen Jayden Oosterwolde'nin yerine Çağlar Söyüncü oyuna dahil oldu.

79' Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi, hakeme itirazı sebebiyle sarı kart gördü.

78' TEHLİKELİ ATAK! Ceza sahası içi sol çaprazında topu son çizgide yakalayan Marco Asensio sağına pasını aktardı, ön direkte Kerem Aktürkoğlu'nun ayağından seken top kaleci Günay Güvenç'te kaldı.

75' ÖNCE GÜNAY ARDINDAN LEMINA! Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Anderson Talisca yakın mesafeden vuruşunu yaptı, kaleci Günay Güvenç'in müdahale ettiği top kaleye doğru yönelirken çizgi üzerinde Mario Lemina son anda yaptığı müdahaleyle golü önledi.

74' Galatasaray hücumunda Leroy Sane'nin sağ iç kulvardan Fenerbahçe ceza sahasına göndermek istediği topu savunmada Jayden Oosterwolde uzaklaştırdı.

72' Galatasaray'da Lucas Torreira'nın yerine İlkay Gündoğan oyuna dahil oldu.

71' Galatasaray'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Gabriel Sara sol ayağıyla ortayı yaptı, ön direkte Marco Asensio topu kafayla uzaklaştırdı.

69' Fenerbahçe'de Jhon Duran ve Anhony Musaba'nın yerlerine Dorgeles Nene ile Anderson Talisca oyuna dahil oldu.

66' Fenerbahçe'de sol çaprazdan ceza sahasına giren Levent Mercan sol ayağıyla ortayı yaptı, Jhon Duran'ı geçen topu Barış Alper Yılmaz kontrol etti ve tehlikeyi önledi.

59' UZAKLARDAN BİR ŞUT! Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Lucas Torreira sağ ayağıyla sert vurdu, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

57' Fenerbahçe hücumunda sağ kanattan ceza sahasına giren Anthony Musaba ortayı yaptı, Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı.

56' Galatasaray'ın sağ iç kulvardan paslaşarak kullandığı serbest vuruşun ardından Gabriel Sara sol ayağıyla ortayı yaptı, ceza alanında savunma topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

54' Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası içi sağ çaprazından sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, yakın mesafeden savunmaya çarpan top uzaklaştı.

53' Galatasaray hücumunda Eren Elmalı sol kanattan son çizgiden sol ayağıyla ortayı yaptı, kale sahasında kaleci Ederson topu kontrol etti.

50' Galatasaray'da ceza sahası dışı sağ çaprazında bulunan Roland Sallai sağ ayağıyla gelişine vurdu, top yandan auta gitti.

49' Jayden Oosterwolde, abartılı gol sevinci sebebiyle sarı kart gördü.

48' GOL | Sol kanattan kullanılan kornerde Marco Asensio sol ayağıyla ortayı yaptı, kale sahası ön çizgisinin biraz gerisinde sol çaprazda sırtı kaleye dönük şekilde pozisyon alan Jayden Oosterwolde dönerek sol ayağıyla vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti.

47' Levent Mercan'ın sol kanattan ceza sahasına açtığı ortayı arka direkte Eren Elmalı, kornere gönderdi. Fenerbahçe sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

46' Galatasaray'da Davinson Sanchez'in yerine Gabreil Sara oyuna girdi.

45' TEHLİKELİ POZİSYON! Fenerbahçe'de sol kanattan kullanılan kornerde Kerem Aktürkoğlu ortayı yaptı, ön direkte seken topa Jhon Duran ceza sahası içi sol çaprazından gelişine vurdu, Mario Lemina topu çizgiden çıkardı. Pozisyonun ardından hakem Halil Umut Meler, ceza sahasında yerde kalan Mauro Icardi için Galatasaray lehine faul düdüğünü çaldı.

42' Galatasaray'da Leroy Sane, Matteo Guendouzi'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

41' Galatasaray'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Eren Elmalı sol ayağıyla ortaladı, ceza sahasında Fenerbahçe savunması topu karşıladı.

37' GOL GEÇERSİZ! Matteo Guendouzi'nin geri pasının ardından kaleci Ederson topu uzaklaştırmak isterken pres yapan Yunus Akgün, kendisinden seken topu boş kaleye gönderdi. Ancak hakem Halil Umut Meler düdüğünü çalarak Yunus'un topa eliyle müdahalede bulunduğunu tespit etti ve gol geçerli sayılmadı.

36' TEHLİKELİ ATAK! Matteo Guendouzi'nin ara pasıyla savunma arkasına sarkan Jhon Duran ceza sahası içi sağ çaprazından topu içeriye çevirdi, kale sahasında kaleci Günay Güvenç topu çıkardı.

35' Sağ kanatta topla buluşan Roland Sallai sol ayağıyla ortayı yaptı, ceza sahasında bulunan Maruo Icardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

33' Galatasaray'da Roland Sallai, Matteo Guendouzi'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

32' Fenerbahçe hücumunda sol çaprazdan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu sol ayağıyla uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı, yerden yavaş giden top yandan farklı şekilde auta çıktı.

31' İsmail Yüksek, Fenerbahçe yarı alanında Leroy Sane'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Halil Umut Meler faul düdüğünü çaldı.

28' GOL | Sol kanattan paslaşılarak kullanılan kornerin ardından ceza sahasında Galatasaray savunması topu karşıladı. Ardından Levent Mercan'dan seken topu kontrol eden Matteo Guendouzi ceza sahası dışı hafif sol çaprazından sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, yerden giden top yakın köşeden ağlarla buluştu.

25' Hızlı gelişen Fenerbahçe hücumunda sol kanattan topla bindiren Kerem Aktürkoğlu sol ayağıyla ortayı yaptı, ceza sahasında kaleci Günay topu kontrol etti.

24' ÖNEMLİ POZİSYON! Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Leroy Sane sol ayağıyla ortayı yaptı. Arka direkte bulunan Mauro Icardi'nin kafa vuruşunun ardından kaleci Ederson topu çıkardı. Daha sonra topu önünde bulan Davinson Sanchez yakın mesafeden vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

23' Mert Müldür, Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

22' Galatasaray hücumunda sol çaprazdan ceza sahasına giren Yunus Akgün sol ayağıyla vuruşunu yaptı, yavaş giden topu kaleci Ederson kontrol etti.

21' Fenerbahçe merkezden geliştirdiği atakta Marco Asensio sağ iç kulvardan sol ayağıyla ortayı yaptı, ceza alanında Sanchez topu karşıladı.

19' Fenerbahçe'nin ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta Kerem Aktürkoğlu sağ ayağıyla kaleye vurdu, top barajdan döndü.

18' Galatasaray'da Davinson Sanchez, hakeme itirazının ardından sarı kart gördü.

17' Sallai'nin sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortaya arka direkte Mert Müldür müdahale ederek kornere gönderdi. Galatasaray, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

12' Fenerbahçe hücumunda Musaba sağ kanattan orta açmak istedi, Eren Elmalı'ya çarpan top taca çıktı.

10' Levent Mercan'ın pasının ardından sağ kanatta topla buluşan Musaba ceza sahasına girip sağ ayağıyla uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

8' Galatasaray hücumunda Eren Elmalı sol kanattan ortayı yaptı, ceza sahasında Milan Skriniar kafayla topu uzaklaştırdı ve tehlikeyi önledi.

7' BİR ŞUT! Hızlı gelişen Galatasaray hücumunda sağ çaprazdan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz, sağ ayağıyla vuruşunun yaptı, kaleci Ederson topu kurtardı.

6' Fenerbahçe'nin sağ kanattan kullandığı kornerde Asensio sol ayağıyla ortaladı, ön direkte İsmail Yüksek'in kafa vuruşunun ardından top yandan auta gitti.

5' ELLE OYNAMA BEKLENTİSİ! Sol çaprazdan ceza sahasına giren Kerem şut açısı aradı, top savunmadan döndü. Daha sonra topun Lemina'dan sekmesinin ardından Fenerbahçeli oyuncular elle oynama ve penaltı itirazında bulundu, oyun devam etti. Ardından topu kontrol eden Duran sol çaprazdan uzak köşeye doğru vurdu, kaleci Günay topu kornere çeldi.

4' Galatasaray hücumunda Eren Elmalı sol kanattan yerden ortaladı, ceza sahası yayı üzerinde Fenerbahçe savunması topu karşıladı.

2' Mario Lemina, orta alanın sol bölgesinde İsmail Yüksek'e faul yaptı.

1' Dev derbide ilk düdük çaldı.