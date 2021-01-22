Erdoğan'dan yüksek faiz çıkışı

22 Ocak 2021 Cuma, 20:09

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan satır başları şöyle:

"Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşmamızı güncelleme çalışmalarımız sürüyor."

"Reform gündemimizle ilgili yoğun bir hazırlık dönemini geride bıraktık. Yakında kapsamlı reform paketimizi kamuoyuyla paylaşacağız."

"(Ekonomik büyüme) Yeni hamlelerle Türkiye'yi değişen küresel değer zincirinin önemli bir oyuncusu haline getireceğiz."

FAİZ ÇIKIŞI

"Yüksek faize kesinlikle karşıyım. Bizim arkadaşlar kızıyor biliyorum ama kusura bakmasınlar eğer ben bu ülkenin başkanıysam, cumhurbaşkanıysam, bunu anlatmaya devam edeceğim. Çünkü ben yüksek faizle ülkenin kalkınacağına inanmıyorum."

"Sağlık harcamalarındaki ilave artışlar sebebiyle bütçeye gelen bu ilave yüklere rağmen mali disiplinden taviz vermemekte kararlıyız."

"2021 yılı için bütçe açığını milli gelirin yüzde 3,5'i seviyesinde tutmayı yeni hedef olarak belirledik."

"KAPANAN FALAN YOK"

"Bazı dostlar geldi, 'Dükkanlar kapanıyor' dedi. İşte rakamlar ortada, kapanan filan yok. Bazı kimseler nemalanmak istiyorlar."