Erdoğan'dan 'AB zirvesi' değerlendirmesi: Aklıselim sahibi ülkeler, bu oyunu boşa çıkardılar
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Liderler Zirvesi'nden çıkan sonuçlarla ilgili olarak “AB'nin dün yapmış olduğu zirve, aslında birkaç ülkenin beklentilerine bekledikleri cevabı vermedi. Çünkü talepleri haklı değildi” ifadelerini kullandı. Erdoğan, “Mart'taki zirvesinden de bir şey çıkmayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu.
Avrupa Birliği zirvesi kararını değerlendiren Erdoğan, şunları kaydetti:
“AB'nin dün yapmış olduğu zirve, aslında birkaç ülkenin beklentilerine bekledikleri cevabı vermedi. Çünkü talepleri haklı değildi. Hakkımızın teslim edilmesi gerekiyor. Zira şu anda Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Türkiye'ye vermeleri gereken birçok haklar var. Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisinde aklıselim sahibi ülkeler burada olumlu tavırlar ortaya koyarak, bu oyunu boşa çıkardılar. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, bizim bütün bunlar karşısındaki olumlu tavırlarımız, bunların beklediklerini boşa çıkardı.
Mart 2021'de yapılacak zirvede yeni bir hazırlığın yapılması, orada bu işin müzakere edilmesi gibi bir beklenti var. Şunu çok açık net söylemek durumundayım. Oradan da herhangi bir şey çıkması mümkün değil.
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