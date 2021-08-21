Erdoğan'dan acele kamulaştırma kararı
Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü tarafından, İstanbul'un Silivri ilçesinde acele kamulaştırma kararı alındı.
İstanbul'un Silivri ilçesinde tesis edilecek trafo binası nedeniyle bu bölgede yer alan bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü tarafından, İstanbul'un Silivri ilçesi sınırları içerisinde tesis edilecek olan trafo binasının yapımı amacıyla bu bölgedeki taşınmazlar acele kamulaştırılacak.
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