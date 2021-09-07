Erdoğan'dan Afganistan'daki 'geçici hükümet' yorumu

07 Eylül 2021 Salı, 20:37

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Recep Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kabil Havalimanı'nın işletilmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Biz şuan itibariyle Kabil havalimanın işletilmesiyle ilgili işin başından itibaren olumlu bir yaklaşım içerisinde olduk. Fakat geldiğimiz noktada o olumlu gelişmeler bizim açımızdan yok. Biz olumlu yaklaşımımızı koruyoruz. Gerçekten bizim prensiplerimize olumlu bir süreç devam edecek olursa biz de olumlu bir yaklaşım ortaya koyarız" dedi.

"TEMENNİM TÜM AFGANİSTAN HALKI İÇİN HAYIRLI OLMASI"



Erdoğan, Taliban'ın açıkladığı kabineye ilişkin olaraksa, "Az önce biliyorsunuz buna kalıcı demek zor ama geçici bir Kabine açıklandı. Bu Kabine nereye kadar devam eder bilemeyiz. Bize düşen bu süreci dikkatle takip etmektir. Temennim tüm Afganistan halkı için hayırlı olması" diye konuştu.