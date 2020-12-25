Erdoğan'dan aşı açıklaması: Herkesi hassasiyete davet ediyorum
Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs aşısı ile ilgili "Pazartesi günü 4 buçuk milyon aşı gelecek. Aşılama çalışmasını sağlık çalışanlarından başlatacağız" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:
ÇİN AŞISI
Değerli arkadaşlar ben bir tıp mensubu değilim. Benim alanım ekonomi. Ama ülkemin başkanıyım. Kendi danışmanlarım doktor olarak profesör danışmanlarım, sağlık kurulum ve bunun yanısıra bakanım var. Kendilerinden edindiğim bilgilerden Çin'den 50 milyon doz gelecek. İlk etapta 4.5 milyon gelecek. Aşılama sürecini sağlık olmak üzere başlatacağız. Aşı olacağımı Ayasofya Camisi'nden bir Cuma çıkışında açıklamıştım. Tüm vatandaşlarımı bu hassasiyete davet ediyorum. Bu işin bilirkişileri doktorlarımızdır. Bu alanda konuşması gereken hocalarımızdır. Bizim herhangi bir itilaf ve sıkıntıya yol açmadan, aslında virüsle savaşırken, kimsenin aklına virüs düşürmemeliyiz. Tüm arkadaşlarımız ile aşıyı olacaz. Temennimiz bu aşı ile birlikte bu belaya karşı mücadelemizi en güzel şekilde verelim. Burada ilk olarak Çin var, sonra da Almanya var. İki ülkeden gelecek aşılarla süreci işleteceğiz.
'YILBAŞI KUTLAMALARINA İZİN VERİLEMEYECEK'
Pazartesi günü kabine toplantımız var. Bir defa bu tür partiler, otellerde-villalarda olsun… Tüm güvenlik güçlerimiz her türlü tedbiri alacak.
Bunlara müsaade etmemiz mümkün değil. İstihbaratımız nerede bu tür şeyler olduğunu tespit ederse oralara gerekli operasyonu yapar. Bizim için insanımızın hayatı her şeyden ötedir. Bizim devlet olarak görevimiz, insanımızın sağlığını hayatını korumaktır. Sonra ne diyecekler? ‘Bak… Devlet nerede? Tedbiri almadı.’ Buna fırsat vermeyiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.
KADİR TOPBAŞ'IN SAĞLIK DURUMU
Oğlu Hüseyin ile her gün görüşüyorum, bilgi alıyorum. Maalesef inişli, çıkışlı durumlar oluyor.
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