Erdoğan'dan 'Çav Bella' çıkışı! CHP'yi suçladı

22 Mayıs 2020 Cuma, 15:36

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP İl Başkanları toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

KORONAVİRÜS

-Normalleşme çalışmamız işlemeye başladı. Sosyal alanlarla ilgili kararımızı bayram sonrası vereceğiz.

-Ülkemizde ve dünyada bir müddet daha günlük hayat yeni kurallara göre işlemek durumundadır.

-En küçük bir ihmal salgının tekrar hortlamasına yol açabilir.

"CAMİLERİN HOPARLÖRLERİNE SIZAN ALÇAKLAR..."

-Buna karşılık ülkenin önüne takoz olmayı, milletin tarihine, kültürüne, değerlerine husumeti devleti yıpratmayı temel siyaseti haline getiren CHP, yine o bildiğimiz çirkin yüzünü sergilemekten geri durmuyor. Hayallerinde cami minarelerinde ezan dışında başka bir ses duymak var.

-CHP'nin her aktörü başka bir cephede bozgunculuk fesat peşinde konuşuyor.

-İzmir'de camilerin hoparlörüne sızan alçaklar, saygısızca yayınlar yaparken, o ildeki CHP yöneticileri zevkten dört köşe bu rezilliği aktarıyor. Yaptığımız hastanelere çamur atıyorlar.

-Hiç kusura bakmasınlar ülkemizin ve milletimizin aydınlık geleceği için, bunları rahatsız etmeyi daha çok sürdüreceğiz.

-Ağızlarından köpüklerinden saçarak, kalemlerinden kan damlatarak bize saldıranların hepsinin de foyaları birer birer ortaya dökülüyor.

-Meğer bunların hepsi de bize yönelttikleri ithamların çok daha beterini kendileri bilfiil istiyorlarmış.

-Bu ülkenin ortak değerlererini, yaptıkları hırsızlıkları örtmek için bir kalkan gibi kullanarak istismar ettiklerini artık herkes görüyor. Bunların hiçbiri bizleri ilgilendirmiyor. Hukukun konusu olan işlerini yargı, idarenin konusu olan konuları ilgili kurumlar takip edecek.

-Hükümet olarak biz programımızı, planlarımızı, projelerimizi hayata geçirmek için çalışacağız.

-Geçmişi buhran örnekleriyle dolu partinin bugün yüzü hiç kızarmadan hükümetimizi eleştirmeye kalkmasını acı bir gülümsemeyle karşıladık.

-Bu ülke CHP dönemlerinde halkına verecek ekmeği bulamadığı için, ekmeği karneyle dağıtma buhranını yaşamıştır. Yaşatan kimdir? CHP.

-İhracatı 36 milyar dolardan, 180 milyar doların üstüne çıkardığımızı gördükleri halde, kamuoyuna sürekli kötümserlik havası pompalamaktan vazgeçmiyorlardı.

BABACAN'A SERT SÖZLER

-Düşünün bakanın durumunda olanlar veyahut da farklı görevler verdiğim kişiler şimdi farklı şekilde saldırı içindeler. Yahu sen bakansın. Atılan bir adımda Başbakanın onayı olmadan sen o adımı atabilir misin? Şimdi nasıl oluyor da o işleri 'Ben ben ben...' Ne beni yahu?

-Bir başbakan onay vermeyecek, sen kalkacaksın adım atacaksın. Bunu kime yutturuyorsun? Böyle kalkıp Youtube'larda topladığınız adımlarla netice almanız mümkün değil.

-Biz şuan takdir edecek insan arıyoruz. Kötü olacak her şeyi bize yıkma hesabı içinde olanların hesabını zaten milletim sorar. Bu milletin vicdanından her şey Allah'ın izniyle döner.

-Üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir durum yoktur.

27 MAYIS

-27 Mayıs'ta sembolik bir ekiple demokrasi ve özgürlükler adasını açacağız.

-CHP'nin arkasında durduğu o zamanın yargısını göstermek bakımından çok önemli. Orayı farklı bir konuma taşıdık. Artık Yassı Ada denmeyecek.