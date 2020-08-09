Erdoğan'dan Covid-19'a karşı aşı ve ilaç açıklaması

09 Ağustos 2020 Pazar, 17:50

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'de TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış Töreni’ne katılarak, yeni geliştirilen yerli ve milli ilk elektrikli ekskavatörün sürüşünü gerçekleştirdi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada koronavirüs aşısı hakkında bilgi vererek, “2 aşı adayımız hayvan deneylerini başarıyla tamamladı. Aşının yanında ilaç geliştirme faaliyetlerimiz de tüm hızıyla devam ediyor. Hatta bunlardan birisi etik kurulu onayını da alarak insanlar üzerinde klinik çalışma safhasına geldi" dedi.

Erdoğan, 2021-2022 eğitim-öğretim yılına TÜBİTAK fen lisesinin öğrenci almaya başlayacağını duyurarak, “Takip eden ülke konumundan üreten ve ürettiğini ihraç eden ülke konumuna geldik” dedi.

Erdoğan’ın konuşmasında satır başları şöyle:

"Dünya genelinde belirsizliklerin arttığı, yatırımların yavaşladığı dönemde biz ardı ardına açılışlar gerçekleştirdik"

"FİLDİŞİ KULELERDE AHKAM"

"Birileri fildişi kulelerde ahkam keserken, milletimize karamsarlık yayarken, biz büyük ve güçlü Türkiye hedefimize kararlılıkla yürüyoruz."

"Büyük ve güçlü Türkiye hedefimize ulaşma yolunda son 18 yılda sıfırdan Ar-Ge ve girişimcilik ekosistemi inşa ettik."

"Türkiye savunma sanayisinde dışa bağımlılığını yüzde 70'lerden yüzde 30 seviyesine düşürdü."

"Bugüne kadar olduğu gibi şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı, bırakılmayacak. Yapılması gereken ne varsa yapıldı, yapılmaya devam edilecek."

KANAL İSTANBUL

"Daha gidecek çok yolumuz, yazacak yeni başarı hikayelerimiz var. Kanal İstanbul gibi daha gerçeğe dönüştürecek muhteşem projelerimiz var."

"Türkiye'yi 21. yüzyılın lider ülkelerinden biri yapmanın hayalini kuruyoruz."

AŞI AÇIKLAMASI

"Dünya Sağlık Örgütünün listesinde yerli aşı geliştiren ülkeler arasında ABD ve Çin'in ardından 3. sırada yer alıyoruz."

"TÜBİTAK öncülüğünde oluşturulan Covid-19 Türkiye Platformu 8 farklı aşı ve 10 farklı ilaç projesi yürütüyor."

"Özel sektör, üniversite ve devlet iş birliğiyle Covid-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme projelerimizde de önemli mesafe katediyoruz."

"Aşı çalışmalarımızda iki aşı adayımız hayvan deneylerini başarılı bir şekilde tamamladı. Hatta bunlardan birisi etik kurul onayını da alarak insanlar üzerinde klinik çalışma safhasına geldi."

'YERLİ' KEPÇE

"Dünyanın ilk elektrikli lastik tekerlekli 7 tonluk ekskavatörü Türkiye’de üretilmiş oldu. Sadece bu proje bile müteşebbisimizin vizyonu ile TÜBİTAK’ın desteği bir araya geldiğinde nelerin ortaya çıkabileceğini gösteriyor."