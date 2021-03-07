Erdoğan'dan Dilipak'ı sevindiren karar

07 Mart 2021 Pazar, 13:58

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Ankara'da düzenlenecek olan AKP Kadın Kolları Kongresi'nde, AKP Kadın Kolları Başkanlığına aday Ayşe Keşir aday gösterildi.

2015 yılından bu yana AKP Kadın Kolları Başkanı olan Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Çam açıklamasında, 6 yıldır yürüttüğü AKP Kadın Kollar Başkanlığı görevinden parti kararıyla ayrıldığını belirtti. Çam, “Sn.Cumhurbaşkanımızla yaptığımız toplantıda 8Marttaki Kongremizde AK Parti Kadın Kolları Başkanı adayımızın Düzce Mv.miz Ayşe Kesir kardeşimin olması kararlaştırıldı 6 yıldır yürüttüğüm Bşk’lık görevimi büyük bir huzurla tecrübeli ellere teslim ediyorum. Tebrik ve dualarımla Sn Başkanım Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

DİLİPAK’A KARŞI HAREKETE GEÇMİŞTİ

AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, İstanbul Sözleşmesi’ni destekleyen AKP’lilere hakaret eden Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında, başta genel merkez olmak üzere 81 il kadın kolu başkanıyla birlikte suç duyurusunda bulunmuştu.

Konuyla ilgili açıklama yapan AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, "Sözde bizimle birlikte siyasi hareketin içindeymiş gibi görünen gazeteci ve sosyal medya fenomenlerinin karşısında asla susmadık, susmayacağız" demişti.