Şensoy'un eski eşinden ve kızlarından ilk açıklama

31 Ağustos 2021 Salı, 08:52

Acı haberi, Ferhan Şensoy tarafından 1980 yılında kurulmuş bir tiyatro grubu olan Ortaoyuncular duyurdu.

Ortaoyuncular'ın Twitter paylaşımını alıntılayan Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy ise haberi doğruladı ve "Çok ama çok üzgünüm. Seni çok seviyorum babacım" mesajını paylaştı.





Diğer kızı Müjgan Ferhan Şensoy ise "Babam uçtu göklere…" paylaşımında bulundu

DERYA BAYKAL: ÇOK ÜZGÜNÜZ

Şensoy'un eski eşi Derya Baykal ise sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Ustamı, kızlarımın babasını kaybettik çok üzgünüz…" mesajını paylaştı.