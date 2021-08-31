Son dakika: Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy yaşamını yitirdi

31 Ağustos 2021 Salı, 09:02

Ferhan Şensoy bir süredir İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi görüyordu. Şensoy'un saat 02.30 sıralarında hayatını kaybettiği belirtildi.

Acı haberi kurucusu olduğu, Ortaoyuncular'ın Twitter hesabı duyurdu. Açıklamada, "Tiyatromuzun kurucusu, ustamız Ferhan Şensoy’u, dün gece, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağolsun…" denildi.

Usta oyuncu Ferhan Şensoy'un eski eşi Derya Baykal kötü haberi sosyal medyadan duyurdu: 'Ustamı, kızlarımın babasını kaybettik çok üzgünüz…'

Babasını kaybeden Müjgan Ferhan Şensoy, 'Babam uçtu göklere…' mesajını paylaştı.







ŞENSOY, KAVUĞU BÖYLE DEVRETMİŞTİ

Şensoy 5 ay önce yaşamını yitiren Rasim Öztekin'e tiyatroda güldürü geleneğinin nişanı olan kavuğu böyle devretmişti...

ŞENSOY, HALDUN TANER'LE NASIL TANIŞTIĞINI BÖYLE ANLATMIŞTI





Şensoy, 'babam' dediği Haldun Taner ile nasıl tanıştığını ve tiyatroya nasıl başladığını anlatıyor...