Erdoğan'dan "Göç" açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan’da yaşanan gelişmeler ve düzensiz göç konusunda devlet başkanlarıyla görüştü.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'daki gelişmeler üzerine dikkat çeken ifadeler kullandı.
Erdoğan, “Afganistan’daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz. Bölgemizde istikrarı sağlamak, ülkemizi göç baskınına karşı korumak ve milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.
Bu süreçte Erdoğan; 20 Ağustos’ta Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 21 Ağustos’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, 22 Ağustos’ta Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Afganistan başta olmak üzere düzensiz göç meselesini görüşmüştü.
Afganistan’daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 23, 2021
Bölgemizde istikrarı sağlamak, ülkemizi göç baskısına karşı korumak ve milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/St93jivbgD
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