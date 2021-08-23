Hizbullah lideri Nasrallah: ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi bölgedeki ortakları için büyük bir ders

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 12:51

Nasrallah, İran merkezli Al-Alam televizyonunda yayınlanan konuşmasında, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesini, 1975'te Vietnam'ın Saigon (şimdiki adıyla Ho Chi Minh) kentinden çekilmesine benzetti.

Nasrallah buna ilişkin olarak, "Aynı görüntüler tekrarlanıyor. Tıpkı Saygon'da insanların uçağa ulaşmak için merdivenlerde birbirlerini ezmesi gibi, Kabil'de de insanlar uçağa ulaşabilmek için birbirlerini ezdi. Bu kusursuz bir fotokopi, acaba tesadüf mü?" dedi.

"ABD'NİN ORTAKLARI DERS ÇIKARMALI"

Nasrallah, ABD Başkanı Joe Biden'in Amerikan halkına, "Bu küçük düşürücü görüntüler karşısında şaşırdıklarını" söylediğini, ancak ABD'nin "Başkaları adına savaşmaktansa, tarihi ve aşağılayıcı bir yenilgi almayı tercih edeceğini" ifade etti.

Nasrallah ayrıca, "Biden'ın mesajı bölgedeki tüm Amerikan müttefikleri arasında yankı bulmalı. Umarım Amerika'nın Lübnan ve bölgedeki dostları bunu iyi anlıyordur. Birileri, Amerikalıların gelip onlar adına savaşmasını bekliyorsa çok yanılıyor. Bu nedenle, yaşananlardan önemli bir ders çıkarmalıyız" dedi.