Erdoğan "İlk 10'dayız" dedi ama... HES'ler faturalarla birlikte arttı

08 Eylül 2021 Çarşamba, 12:39

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İktidarımız boyunca inşa ettiğimiz hidroelektrik santraller ile Türkiye’yi bu alanda, hamdolsun, çok çok farklı bir boyuta taşımayı başardık. Bundan sonra da yatırımlara hız kesmeden devam edecek, enerjide ülkemizi inşallah daha da ileri götüreceğiz. Bize güvenin” dedi.

Erdoğan açıklamasında, “Hidroelektrik kapasitesinde ilk 10 ülke arasındayız” dedi. AKP'li Cumhurbaşkanı ayrıca, 31 bin 436 megavat kurulu güç olduğunu, 735 adet hidroelektrik santrali ile toplam elektrik üretimindeki hidroelektrik payının yüzde 20.1 olduğunu belirtti.

Erdoğan paylaşımını "Bundan sonra da yatırımlara hız kesmeden devam edecek, enerjide ülkemizi inşallah daha da ileri götüreceğiz. Bize güvenin." diyerek tamamladı.

ZAM YAĞDI

Erdoğan'ın iktidarının büyük icraatları arasında gösterdiği bu ''HES' paylaşımı akıllara, santral yapımlarındaki çoğalmanın halkın cebine nasıl yansıdığı sorusunu getirdi.

Bilindiği üzere elektrik fiyatlarında son olarak, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere tüm abone gruplarına yüzde 15 zam yapılmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise 2018'den bu yana mesken abonelerinin elektrik faturaları düzenli olarak yapılan fiyat artışlarıyla toplam yaklaşık yüzde 120 oranında zamlandı.

Ocak-Haziran aylarını kapsayan 2018'in ilk döneminde elektriğin birim fiyatı 45 kuruşken, son zamla Temmuz-Aralık aylarını kapsayan 2021'in ikinci döneminde bu fiyat 91,56'ya çıktı.

Türkiye, G20 ülkeleri içinde de Eylül 2020 verilerine göre satın alma gücü bazında elektriğin en pahalı olduğu ülkelerden biri.



