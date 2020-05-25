Erdoğan'dan il teşkilatlarına 'seçim' talimatı

25 Mayıs 2020 Pazartesi, 20:01

Erdoğan, partisinin 81 il teşkilatı ile Tarabya’daki Huber Köşkü’nden video konferans yöntemiyle bayramlaştı. Erdoğan, ''AK Parti'nin demokraside ve ekonomide ülkemize kazandırdıklarını bıkmadan, usanmadan, üşenmeden tekrar, tekrar anlatmalıyız. 2023 seçimlerine kadar diğer faaliyetlerimizin yanı sıra bu hususta da yoğun gayret içinde olmalıyız. Önümüzde hem programlarımızı uygulamak hem milletimizle gönül bağımızı güçlendirmek için 3 yıllık bir vakit var" dedi.

Erdoğan'ın konuşması şöyle:

“Attığımız normalleşme adımları sonrasında ortaya çıkan tablo, doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Bu vesileyle Arife Günü’nden bayram bitimine kadar 4 gün süreyle evde kalarak mücadelemize destek veren milletimin her bir ferdine sabırları için şükranlarımı sunuyorum. Yaptığımız fedakarlığın karşılığını inşallah hep birlikte fazlasıyla alacağız. AK Parti’nin demokraside ve ekonomide ülkemize kazandırdıklarını bıkmadan, usanmadan, üşenmeden tekrar, tekrar anlatmalıyız. 2023 seçimlerine kadar diğer faaliyetlerimizin yanı sıra bu hususta da yoğun gayret içinde olmalıyız. Önümüzde hem programlarımızı uygulamak hem milletimizle gönül bağımızı güçlendirmek için 3 yıllık bir vakit var''