Erdoğan'dan 'Kanal İstanbul' tepkilerine yanıt

26 Şubat 2021 Cuma, 14:49

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

KISITLAMALAR ESNETİLECEK Mİ?

“Her zaman benim bir sözüm var. Bizim bir Bilim Kurulumuz var. Çalışmalar pazartesi günü kabinenin önüne gelecek, kabinede de bunun müzakeresini tekrar yapacağız. Ne denli istatistiki eğrilerin nerelere vardığını bakanımız bize sunumunu yapacak, bizler ne gibi tedbirler alabiliriz. Burada lokantalarla ilgili neler yapmamız gerekir, ne gibi adımlar atarız, bütün bunları, otellere varıncaya kadar kararını pazartesi günü kabine toplantısında alacak ve ondan sonra da yapacağım açıklamada bunları tüm halkıma ifade edeceğim.”

Çevre Şehircilik Bakanlığı her türlü adımı atmış bulunuyoruz. Bu proje ta benim Büyükşehir Belediye Başkanlığıma dayanan bir projedir. Hala ana muhalefet 'Yaptırmayız, istemeyiz...' Yahu siz neyi istiyorsunuz ki.. Sel felaketi oldu, İzmir ne hale geldi biliyorsunuz. İstanbul ne hale geldi, görüyorsunuz. Tedbirleri var mı? İstanbul'da çöp dağları aynen benim belediyeyi devraldığım zamandaki gibi yükselmeye başladı. Sen belediye başkanı değil misin? Bu çöpler neden kaldırılmıyor.

İstanbul'a güzellik kazandıracağız, yeni değil, projemiz hazırdır. Şu anda projemiz alternatifleriyle hazırdır ve bu projeyi Karadeniz'i Marmara'ya bağlamak suretiyle hayata geçireceğiz. Dünya bu projeyi hayran hayran gelip yerinde izleyecek. Her türlü adımı şu anda atmış bulunuyoruz. Dünya da hayran hayran izleyecek. Ne bundan ana muhalefet anlar ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi anlar. Bizim icraatlarımızın ulaştığı yerlere bunların hayalleri dahi ulaşamıyor.

ERMENİSTAN'DAKİ DARBE GİRİŞİMİ

Darbenin her türlüsüne karşıyız. Darbeleri kabul etmemiz mümkün değil. Askerin devreye girmek suretiyle burada böyle bir darbe çığırtkanlığına girmiş olması kabul edilebilir bir şey. Eğer bir yönetim değişikliğine gidilecekse bu yönetim değişikliğini Ermenistan halkı yapar. Bunu da Ermenistan halkının tasarrufuna bırakmak lazım. Paşinyan'ı zaten halk kendisi alaşağı edecek konuma gelmiştir ama olay darbe olunca darbeye bakışımız bu noktada farklıdır.