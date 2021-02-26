Erdoğan'dan 'Kanal İstanbul' tepkilerine yanıt
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada pazartesi günü yapılacak kabine toplantısında kısıtlamalarla ilgili kararlar alacaklarını söyledi. Erdoğan, “Kanal İstanbul’u inadına yapacağız” açıklamasına muhalefetten gelen tepkilere ise “Bu işten ne ana muhalefet ne İBB anlar” diye yanıt verdi.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
KISITLAMALAR ESNETİLECEK Mİ?
“Her zaman benim bir sözüm var. Bizim bir Bilim Kurulumuz var. Çalışmalar pazartesi günü kabinenin önüne gelecek, kabinede de bunun müzakeresini tekrar yapacağız. Ne denli istatistiki eğrilerin nerelere vardığını bakanımız bize sunumunu yapacak, bizler ne gibi tedbirler alabiliriz. Burada lokantalarla ilgili neler yapmamız gerekir, ne gibi adımlar atarız, bütün bunları, otellere varıncaya kadar kararını pazartesi günü kabine toplantısında alacak ve ondan sonra da yapacağım açıklamada bunları tüm halkıma ifade edeceğim.”
'KANAL İSTANBUL' TARTIŞMASI
Çevre Şehircilik Bakanlığı her türlü adımı atmış bulunuyoruz. Bu proje ta benim Büyükşehir Belediye Başkanlığıma dayanan bir projedir. Hala ana muhalefet 'Yaptırmayız, istemeyiz...' Yahu siz neyi istiyorsunuz ki.. Sel felaketi oldu, İzmir ne hale geldi biliyorsunuz. İstanbul ne hale geldi, görüyorsunuz. Tedbirleri var mı? İstanbul'da çöp dağları aynen benim belediyeyi devraldığım zamandaki gibi yükselmeye başladı. Sen belediye başkanı değil misin? Bu çöpler neden kaldırılmıyor.
İstanbul'a güzellik kazandıracağız, yeni değil, projemiz hazırdır. Şu anda projemiz alternatifleriyle hazırdır ve bu projeyi Karadeniz'i Marmara'ya bağlamak suretiyle hayata geçireceğiz. Dünya bu projeyi hayran hayran gelip yerinde izleyecek. Her türlü adımı şu anda atmış bulunuyoruz. Dünya da hayran hayran izleyecek. Ne bundan ana muhalefet anlar ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi anlar. Bizim icraatlarımızın ulaştığı yerlere bunların hayalleri dahi ulaşamıyor.
ERMENİSTAN'DAKİ DARBE GİRİŞİMİ
Darbenin her türlüsüne karşıyız. Darbeleri kabul etmemiz mümkün değil. Askerin devreye girmek suretiyle burada böyle bir darbe çığırtkanlığına girmiş olması kabul edilebilir bir şey. Eğer bir yönetim değişikliğine gidilecekse bu yönetim değişikliğini Ermenistan halkı yapar. Bunu da Ermenistan halkının tasarrufuna bırakmak lazım. Paşinyan'ı zaten halk kendisi alaşağı edecek konuma gelmiştir ama olay darbe olunca darbeye bakışımız bu noktada farklıdır.
Tarafsız, doğru ve ilkeli gazeteciliğin adresi Cumhuriyet artık Telegram'da.— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) January 19, 2021
Gündem yoğunluğundan gözünüzden kaçan haberleri görmek, son dakika gelişmelerini takip etmek ve Telegram'a özel içerikleri kaçırmamanız için kanalımıza abone olun. https://t.co/xqK2PpSgV0 pic.twitter.com/WtL8OuEV1K
En Çok Okunan Haberler
- Dilmen şikayet etti, ifadeleri alındı iddiası
- Meteoroloji tarih de vererek uyardı
- Yiğit Bulut'tan Naci Ağbal'a ağır ima!
- Davutoğlu: Beni korkutuyor, herkesi uyarıyorum!
- İstanbul Barosu'ndan Özlem Zengin açıklaması
- İYİ Partili Çıray’dan iktidara Pervin Buldan sorusu
- Diyanet aza sebat istedi
- Perinçek: MHP'nin başına geçmekten şeref duyarım
- Yazarımız Ataol Behramoğlu'ndan, Akşener'e çağrı
- Altan Tan: Arşivde kalacağı söylenmişti
Video Haberler
- Salgına rağmen ziyaretçi akınına uğradı
- Bu görüntüler Saray'da kaydedildi! Çok sert tepki
- Dikkat! 15 dakikada bulaşıyor
- İETT otobüsünde ''su saati'' alarmı
- Başkent'te çıkan yangında gıda deposu küle döndü
- Gerçek güvenlik kamerasında ortaya çıktı
- Dünyaca ünlü kebapçıya büyük şok
- İktidarın Aynı gemideyiz sözüne yurttaştan olay yanıt
- AKP'deki skandal görüntülere çok sert tepki
- Covid-19 şehidi sağlık çalışanları için fidan dikti
En Çok Okunan Haberler
- Dilmen şikayet etti, ifadeleri alındı iddiası
- Meteoroloji tarih de vererek uyardı
- Yiğit Bulut'tan Naci Ağbal'a ağır ima!
- Davutoğlu: Beni korkutuyor, herkesi uyarıyorum!
- İstanbul Barosu'ndan Özlem Zengin açıklaması
- İYİ Partili Çıray’dan iktidara Pervin Buldan sorusu
- Diyanet aza sebat istedi
- Perinçek: MHP'nin başına geçmekten şeref duyarım
- Yazarımız Ataol Behramoğlu'ndan, Akşener'e çağrı
- Altan Tan: Arşivde kalacağı söylenmişti