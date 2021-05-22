Erdoğan'dan Kıbrıs müzakereleri açıklaması: İki ayrı devlet kabul edilmeli

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 15:25

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC su tüneli için ışık törenine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıdı.

"Tarım yapılacak arazilerin sulamaya açılmasıyla yıllık 156 milyon liralık gelir artışı ve yaklaşık 10 bin kişilik ilave istihdam sağlanacaktır" diyen Erdoğan, KKTC sulama iletim tüneli 'tamamlandığında tarım sektörü çağ atlayacak' iddiasında bulundu.

"Çözümsüzlüğün bedelini kimse Türk tarafına ödetemez" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"RUM TARAFININ ŞIMARIKLIĞI NEDENİYLE MÜZAKERELER SONUÇSUZ KALDI"

Kapalı kapılar ardında Kıbrıs Türklerinin haklarını teslim edenler, iş icraata geldiğinde maalesef hep üç maymunu oynadılar. Kıbrıs müzakerelere Rum tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle sonuçsuz kalmıştır. 1963-1974 yılları arasında Kıbrıs Türklerini katledenler masadan kaçmıştır. Rum tarafının şımarıklığı nedeniyle müzakereler sonuçsuz kaldı. Gayemiz, KKTC'nin gelişip güçlenmesi ve Kıbrıs Türk halkının daha müreffeh bir geleceğe sahip olması.

"YENİ MÜZAKERE SÜRECİ İKİ DEVLET ARASINDA YÜRÜMELİ"

Çözüm planına hayır diyen Rumlar, AB üyeliği ile ödüllendirdi. Kıbrıs Türk tarafının Cenevre'deki önerilerine tam destek verdik. Yeni bir müzakere süreci olacaksa bu, artık iki toplum arasında değil, iki devlet arasında yürütülmelidir.

"EŞİT STATÜSÜ TEYİT EDİLMELİ"

Kıbrıs Türkünün egemen eşitliği ile eşit statüsü teyit edilmeli ve müzakereler bundan sonra başlamalıdır. Anavatan ve garantör Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da KKTC'nin ve Kıbrıs Türk halkının yanında olacaktır.

"BÖYLE BİR HAK GASBINA RIZAMIZ YOK"

İki devletli çözümü reddetmek, Kıbrıs Türk halkının egemenliğini, eşitliğini, bağımsızlığını, devletini reddetmek demektir. Ne bizim ne de KKTC'nin böyle bir adaletsizliğe, böyle bir hak gasbına rızası yoktur. Doğu Akdeniz'de barış, güvenlik, istikrar ve refahın hakim kılınması için Kıbrıs Türk halkının yanında olmayı sürdüreceğiz.