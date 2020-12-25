Erdoğan'dan 'Meydanı boş bırakmayacağız' paylaşımı
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Milletimizi dalından kopan bir hazan yaprağı gibi küresel rüzgarların önünde savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.
Erdoğan’ın ‘Meydanı boş bırakmayacağız’ ifadelerini kullandığı paylaşımı şu şekilde:
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Önümüzdeki dönemde önceliklerimizin en başında, ülkemizi medeniyet ve kültür alanında geleceğe dönük bir vizyonla hedeflerine uygun bir konuma ulaştırma hususundaki çalışmalar yer alacaktır.
Gençlerimize 2053 ve 2071 vizyonumuzu işaret etmemizin sebebi budur.
Milletimizi dalından kopan bir hazan yaprağı gibi küresel rüzgarların önünde savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız.
Edebiyatından mimarisine, insani, dini ve fikri değerlerinden coğrafi varlıklarına kadar tüm unsurlarıyla medeniyetimize sahip çıkacağız.
İnşallah önümüzdeki dönem, bizden sonraki nesillere bırakacağımız en iftihar verici eserimiz olacaktır."
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