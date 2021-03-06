Erdoğan'dan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e teşekkür

06 Mart 2021 Cumartesi, 20:26

Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Türkiye'nin NATO için önemine ilişkin açıklamaları hakkında Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Erdoğan, "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e Avrupa-Atlantik güvenlik ve savunma konularında objektif değerlendirmeleri için teşekkür ederiz. Türkiye, bir NATO müttefiki olarak tüm sorumluluklarını yerine getirmeye, küresel barış ve güvenliğe hizmet etmeye devam edecektir" dedi.

STOLTENBERG NE DEMİŞTİ?

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği'nin tek başına Avrupa’yı savunamayacağını söylemişti.

Avrupa Birliği'nin Avrupa'yı savunacak durumda olmadığını ve AB'nin özerklik arzusuyla NATO'yu zayıflatmaması gerektiğini söyleyen Stoltenberg, Avrupa'nın ABD, Türkiye ve İngiltere gibi "Avrupalı olmayan" devletler tarafından korunduğunu savunmuştu.

Stoltenberg, “Mesele sadece para değil, coğrafya. Norveç ve İzlanda Kuzey Buz Denizi’ne açılan kapı. Türkiye ise güney cephede, Irak ve Suriye ile sınırda" sözleriyle, AB'nin tüm NATO üyeleri ile işbirliği yapmak zorunda olduğunu ifade etmişti.