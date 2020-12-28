Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

28 Aralık 2020 Pazartesi, 18:25

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantı, 2 saat 50 dakika sürdü.

Erdoğan, ''Son dönemde dijital altyapıda, siber güvenlik konularında kimi zaman gizli, açık engellere maruz kaldığımız için stratejimizi yerli ve milli anlayışla şekillendirdik. İlk haberleşme uyduğumuz inşallah 2022'de uzaya gönderiyoruz'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''TOPRAK KİRALAMAYA BAŞLADIK''

Erdoğan, ''Salgın döneminde üzerinde en çok konuşulan hususlardan biri gıda üretimi ve tedarikinin sürdürülebilir olmasıydı. Yaşadığımız kuraklık bu tartışmayı daha da önemli ve anlamlı hale getirmiştir. Tarımda geçtiğimiz yüzyılın üretim anlayışıyla bugünkü arasında çok büyük fark bulunuyor. Bir asır sonrasında çok daha büyük farklılık ortaya çıkacağı açıktır. Bugün 140 ülke başka yerlerde toprak kiralamak suretiyle kendini geleceğe hazırlamanın gayreti içerisindedir. Bu konuda en cazip yer de bakir ve bereketli Afrika topraklarıdır. Toprak kiralamada amaç bugünün ihtiyaçlarını karşılamak değil yarım asır, 1 asır sonrasının taleplerine hazırlık yapmaktır. Türkiye olarak biz de çeşitli yerlerde toprak kiralamaya başladık'' dedi.

DEMİRTAŞ AÇIKLAMASI

''AİHM ülkemizle ilgili davada kendi hukuki süreçlerinde İspanya ve İtalya'daki verdiği kararlara aykırı bir tutum sergiledi'' diyen Erdoğan, ''Biz de hukuki değil, siyasi saiklerle verilen kararı uygulamayız dedik. Vay efendim sen nasıl böyle bir şey söylersin. Demek ki kendileri yetki sahibi olsalar bu terörist destekçisini hemen serbest bırakacaklar'' ifadelerini kullandı.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Erdoğan, ''Vaka sayısında düzenli düşüşe uygun olarak kısıtlama tedbirlerini dikkatle gözden geçiriyoruz. Vatandaşlarımıza tamam diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmelerini bekliyorum. Gelişmelerin ümitvar olduğunu gördük. Okullarımızdaki yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı 15 Şubat 2021'e kadar uzatıyoruz'' şeklinde konuştu.