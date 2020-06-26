Erdoğan'dan 'sosyal medyaya düzenleme' açıklaması: Ahlaki zemine taşıyacağız

26 Haziran 2020 Cuma, 17:00

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans katıldığı toplantıda YKS'ye girecek gençlerin sorularını yanıtlıyor.

YKS NEDEN ERTELENMEDİ?

Erdoğan, gençlerin "YKS neden ertelenmedi" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Sevgili gençler öncelikle bilindiği gibi şu adımı atmamız lazım. Bu tür sınavların tarihleri aylar öncesinden ilan edilir. YKS tarihi de çok önceden açıklanmıştı. Koronavirüs salgını ülkemizdeki her şey gibi sınav takvimlerini de maalesef etkiledi. Belirsizlikler sebebiyle sınav tarihleri nedeniyle bu tarz tedbirli davranılmaz kaçınılmaz durumdu. Öğrencilerin gereksiz stres yaşamasını önledik. Bazılarının bu tarihin turizm sektörünü canlandırmak amacıyla belirlendiğini iddia etmesi tamamıyla spekülasyondur. Salgının kontrol altına alınmasıyla itibaren 11 Mayıs'tan itibaren normalleşme devreye alındı. Sınav tarihleriyle de ilgili bir süreç işledi. Sınavın asıl tarihine en yakın zamanda yapılmasının daha doğru olacağı görüşü ortaya çıktı. Sınav tarihi ilk açıklanan tarihe en yakın tarih olarak 27-28 olarak belirlendi. Gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Gençlerin sadece önlerindeki sorulara ve hedeflerine odaklanmalarını istiyorum."

ÜNİVERSİTELİ GENÇ İŞSİZLER

Erdoğan, üniversiteli genç işsizler için ise şu açıklamalarda bulundu:

"İşsizlik, herkes için çok ciddi bir sıkıntıdır. Ülkemizde şehirleşme oranının artmasıyla birlikte tarım kesiminde gizlenen işsizlik kendini belli etmeye başlamıştır. Üniversite öğrencisi sayımız 8 milyon rakamına dayandı. Eğitim seviyesi yükseldikçe, gençlerin hayata atılma yaşı da ilerliyor. Günümüzde lisans-yüksek lisans derken bu çıta 30 yaşa yükseldi. Çarpık tabloyu değiştirmemiz gerekiyor. Gençlerimizin hedeflerine uygun iş alanları oluşturmak amacımız. Türkiye'nin önünde çok büyük bir potansiyel var. Önümüzdeki fırsatı değerlendirerek, kendilerini geliştiren, birikimi ve yeteneği ile öne çıkan her gencimize gönül huzuruyla çalışabileceği iş alanı sağlama konusunda kararlıyız.

"HER ÜNİVERSİTE MEZUNU KAMUDA İSTİHDAM EDİLEMEZ"

Ancak her üniversite mezununun kamuda istihdam edileceği gibi bir yanlışa da düşülmemesi gerekiyor. Kamunun görevi iş yapmak, kazanmak isteyen herkese ön açmak, destek vermek yol göstermektir. Asıl istihdam özel sektörde, üretimde, ticarette, tarımda olacaktır. Gençlerimizden kabiliyetlerine güvenmelerini geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum. Dünyanın hiçbir yerinde her üniversite mezununa iş hazırlığı gibi bir şey söz konusu değildir."

"SOSYAL MEDYAYI AHLAKİ ZEMİNE TAŞIYACAĞIZ"

Erdoğan, 'Sosyal medyayı sevmiyor musunuz?' sorusuna şu yanıtı verdi:

"Ben bir siyasetçiyim. Bir siyasetçi olarak gerçeklere gözümü kapamam söz konusu değil. Günümüzde dijital platformların ve sosyal medyanın ihmal edilemeyecek derecede olduğunu biliyoruz. Sosyal medyadan nefret etsek böyle yaygın bir şekilde kullanmazdım. Ülkemizde 16.2 milyon takipçiydi Twitter'da en çok izlenen kişi olduğumu hatırlatmak isterim. Buradaki asıl mesele, sosyal medyanın ve internet platformlarının her türlü yalan, iftira, sapkınlığın serbestçe dolaşabilir bir mecra haline getirilmesidir. Yanlış içeriği kaldırmadığı gibi düzeltilmesine de izin vermeyen internet mecralarının mahkeme kararlarını da hiçe saymasını görmezden mi geleceğiz? Her vatandaşımızın ve kurumumuzun tıpkı gerçek hayattaki gibi sosyal medyada da itibarlarını koruma hakları olmalıdır.

Sosyal medyayı ahlaki bir zemine taşımak benim görevim; yasal düzenlemeye kavuşturacağız Bu konuda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlığındayız. Milletimizi sadece içeriğiyle zengin değil, güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız."

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