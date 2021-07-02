Erdoğan'dan Tank Palet Fabrikası açıklaması: "Katar buranın finansal ortağıdır"

02 Temmuz 2021 Cuma, 14:29

Erdoğan, Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nda konuştu. Tank Palet Fabrikası'nın satışına ilişkin yaptığı açıklamada, "Fabrikamızın mülkiyeti Hazine'nin tahsisi Milli Savunma Bakanlığımızındır. Yani burası devletin malıdır. Tapusu devlettedir, öyle de kalacaktır. Hani diyorlar ya 'Katar, Katar, Katar.' Katar buranın finansman ortağıdır. Yüzde 49'la. Türkiye 51 Türk ortaklara aittir" dedi.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Esasen BMC burada sermayesinin tamamı devlete ait olan şirketin işletmecisi konumundadır. Fabrikamızın mülkiyeti Hazine'nin tahsisi Milli Savunma Bakanlığımızındır. Yani burası devletin malıdır. Tapusu devlettedir, öyle de kalacaktır.

Hani diyorlar ya 'Katar, Katar, Katar.' Katar buranın finansman ortağıdır. Yüzde 49'la. Türkiye 51 Türk ortaklara aittir.

Buranın Tosyalı Holding dışında bir ortağı yoktur.

KILIÇDAROĞLU’NU HEDEF ALDI

Sen bizim gençlerimize hakaret ediyorsun, saygısızlık yapıyorsun. Hele hele bu itham üzerinden ülkemize her kim ülkemize ve ordumuza iftira atıyorsa bilin ki devlet ve millet düşmanıdır. Bu fabrikayla ilgili yalan ve iftiraları pervasızca tekrarlayan CHP'nin başındaki bu zat, yargı tarafından da cezaya çarptırılmıştır. Aynı yalanları sürekli tekrarlayıp duruyorlar. Milletimiz bu yalancıları 2023 seçimlerinde bir kez daha sandığa gömerek hak ettikleri cezayı verecektir. 6 ay sonra seçim var diyor. Sen bu 6 ay daha çok konuşursun. Bizim seçim tarihimiz belli, Haziran 2023.