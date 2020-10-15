Erdoğan'dan üniversitelerin açılmasıyla ilgili açıklama

15 Ekim 2020 Perşembe, 14:47

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:



Uzaktan eğitim tecrübesi önemli ancak örgün eğitimin yerini tutmaz. En kısa sürede üniversitelerde yüz yüze eğitimi başlatmayı hedefliyoruz

2006 yılından sonra kurulmuş üniversitelerden dünyada ilk 800 arasına girmeyi başaranlar var. Bu başarı önemlidir. İllerimizdeki üniversitelerimiz, tek tip bir eğitim yapmak yerine şehirlerinin ve bölgelerinin ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmeye başladılar.

YÖK tarafından hazırlanan yeni bir projeyi paylaşmak istiyorum. 'YÖK Anadolu projesiyle, Anadolu'da yolun başında olan üniversitelerimizle gelişmiş üniversitelerimiz eşleştirilerek eksikliklerini gidereceğiz.

Artık siyasetten, ekonomiye kadar her alanda küresel bir güç haline gelen Türkiye gerçeği var. En büyük ihtiyacımız yetişmiş insan gücüdür. İnsan kaynağımızda ciddi açığımız bulunuyor. Bakanlıklarımızın bu konuda çalışmaları bulunuyor. Ancak arzu ettiğimiz yere gelebilmiş değiliz. Anasınıflarına kadar inen sağlam bir sistem kurmalıyız. Çocuklarımızın gönül dünyalarını zenginleştirmeyi de ihmal etmemeliyiz. Dünyada maddi zenginlikte ileri gittiği halde manevi çöküş nedeniyle geleceğinden ümidini kesmekle yüz yüze olan toplumlar bulunuyor. Türkiye'yi böyle bir tehlikeyle yüz yüze bırakmayacağız.

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