Erdoğan'dan Zonguldak'ta 'müjde' açıklaması! Ayrıntı vermedi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü açıklayacağım dediği 'müjde' ile ilgili konuştu. Erdoğan, "Karadeniz Ereğlisi'nden de benzer, yeni müjdeler gelebilir. Biliyorsunuz, bugün Zonguldak'tan bir müjde vereceğiz" diye konuştu.
Erdoğan, Zonguldak'ta yaklaşık 6 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği, denize hakim noktada inşa edilen Uzun Mehmet Camii'nin açılışında açıklama yaptı.
Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:
Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması önemli ve anlamlıdır. Çamlıca'da inşa ettiğimiz camimiz nesiller boyunca milletimizi gururlandıracaktır. Geçtğimiz hafta Taksim'de açılışını yaptığımız camimiz de medeniyetimizin mührü olarak hizmet verecektir. Bugün de Uzun Mehmet Camii'ni de aynı duygularla açıyoruz.
"CAMİLERİMİZİ HEDEF ALMAKTAN ÇEKİNMİYORLAR"
Çağlar değişse de milletimize duyulan husumetin derinliği hiç değişmiyor. Bayrağımıza tahammul edemeyenler, milletimizin birliğine, beraberliğine saldırmaya başladılar. Camilerimizi hedef almaktan çekinmiyorlar. Birliğimizi bozamayacaklar. FETÖ'den PKK'ya kadar hepsi milletimizin inancına saldırmıştır. Dini kurumlarımıza saldıran bu nasipsizler her zaman bu süreci devam ettirdiler. Ülkemize operasyon çekmeye çalıştıklarını görüyoruz.
"YENİ MÜJDELER GELEBİLİR"
Karadeniz Ereğlisi'nden de benzer, yeni müjdeler gelebilir. Biliyorsunuz, bugün Zonguldak'tan bir müjde vereceğiz. Bunu televizyon programında açıklamıştım. 19 ay gibi bir sürede bu muhteşem eser meydana geldi.
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