Erdoğan'ı düşündüren anket: Destek kritik seviyeye geriledi

04 Haziran 2020 Perşembe, 21:35

MeroPOLL araştırma 'Türkiye'nin Nabzı' anketinin sonuçlarını paylaştı. Katılımcılara AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığı, korona virüsü salgını, ekonomi, İş Bankası hisseleri ve bazı sınav tarihlerinin öne alınmasıyla ilgili sorular soruldu.

"Son bir yıl içerisinde sizin ve ailenizin geçim şartları/refah düzeyi nasıl değişti?" sorusuna toplumun yüzde 53.5’i kendisinin ve ailesinin refah düzeyinin son bir yıl içerisinde kötüleştiğini söyledi. Yüzde 11,1’i ise refah düzeyinin son bir yıl içerisinde iyileştiğini belirtti. Geçim şartlarında bir değişim olmadığını söyleyenlerin oranı yüzde yüzde 34,6 olurken 'fikrim yok' diyenlerin oranı yüzde 0.8 oldu.

"Aylık bütçenizi düşündüğünüzde aşağıdaki ifadelerin hangisi durumunuzu daha doğru tarif eder?" sorusunu yanıtlayan katılımcıların yüzde 58'i giderlerinin gelirini aştığını ifade etti. 'Gelirim giderlerimden fazla' diyen kesim seçmenin yüzde 9,5’lik azınlığını oluşturuyor. Gelir gider dengesinin eşit olduğunu söyleyen kesim ise yüzde 31,1’lik bir kitle.

Korona virüsüyle beraber ekonomik koşulların daha da kötüleşmesi nedeniyle seçmenlerin yarısı en az bir tür borç ödemesinde zorluk çektiklerini belirtti.Kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin oranı yüzde 20,4 ve banka borcunu ödeyemeyenlerin oranı yüzde 17,2 oldu. Seçmenin yüzde 17,7’si faturalarını, yüzde 17,2’si de kirasını ödeyemediğini söyledi. Kişilere olan borcunu ödeyemeyen kesim ise yüzde 17,8 oldu

Koronavirüs krizi nedeniyle lise ve üniversiteye giriş sınavı tarihlerinde yapılan değişiklikler sorulduğunda ise tarihlerin değiştirilmesini ve öne çekilmesini onaylamayanların oranı yüzde 52,2 oldu. Yüzde 33,9'luk kesim ise bu değişiklikleri onayladığını belirtti.

Katılımcılara sorulan "Hükümet, Atatürk’ün vasiyeti olarak CHP’ye devredilen İş Bankası hisselerinin hazineye devredilmesini istiyor. Hükümetin bu talebini doğru buluyor musunuz?" sorusuna yüzde 42,4 "Doğru bulmuyorum" yanıtını verdi. Yüzde 34,9 ise devri doğru bulduğunu söyledi.

Bu araştırmanın yanısıra MetroPOLL "Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" sorusunu da araştırdı. Halkın yüzde 50,8'i ise olumlu yanıt verdi. Korona virüsü salgınının başladığı mart ayında Erdoğan'ın güven oyu yüzde 55,8 iken bu oran nisan ayında yüzde 52'ye düşmüştü.

Erdoğan'ın 'Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını' onaylamayanların oranı ise bu ay yüzde 39,8 oldu. Soruya 'Fikrim yok/cevap yok' diyenlerin oranı ise yüzde 9,4'te kaldı.