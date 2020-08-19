Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeye dair dikkat çeken iddia
Türkiye’nin Karadeniz’de bir enerji kaynağı keşfettiği öne sürüldü.
Bloomberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cuma günü açıklayacağı ‘müjde’ye dair dikkat çeken bir iddiada bulundu. Bloomberg’in konuyu doğrudan bilen iki kişiye dayandırdığı haberinde Türkiye’nin Karadeniz’de bir enerji kaynağı keşfettiği öne sürüldü.
Haberde, söz konusu kaynağın büyük ihtimalle doğalgaz olduğu belirtildi.
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