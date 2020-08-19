Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeye dair dikkat çeken iddia

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 18:04

Bloomberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cuma günü açıklayacağı ‘müjde’ye dair dikkat çeken bir iddiada bulundu. Bloomberg’in konuyu doğrudan bilen iki kişiye dayandırdığı haberinde Türkiye’nin Karadeniz’de bir enerji kaynağı keşfettiği öne sürüldü.

Haberde, söz konusu kaynağın büyük ihtimalle doğalgaz olduğu belirtildi.