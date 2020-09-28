Erdoğan'ın adını taşıyan bir 'Millet Bahçesi' daha geliyor
Kayseri'de 1 milyon 260 bin metrekare alanıyla Türkiye'nin en büyüklerinden biri olacak 'Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi' için çalışmalara başlandı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte yapılacak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi için yer teslimi yapıldı.
AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, millet bahçesinin TOKİ tarafından gerçekleştirilen ihale sürecinin tamamlandığını, firmaya yer tesliminin yapıldığını ve firmanın şantiyesini kurarak proje kapsamında çalışmalarına başladığını belirtti.
Kayseri'deki millet bahçesi projesinin alan büyüklüğü ve içeriği ile dünyanın da sayılı şehir parkları arasında yer alacağının aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:
"Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Millet bahçesinin oluşmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Millet bahçemizin ismi 'Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi' meclisimiz tarafından belirlenmiş oldu. Türkiye'de sayılı millet bahçelerinden olacak, 120 farklı türden 25 bin ağaç ve bitki ile yemyeşil devasa bir alanı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. 1 milyon 260 bin metrekarenin bir milyonu yeşil alan olarak hayata geçirilecek. Daha önceki konumda Hava İkmal'in parçası olacağı için bir tarafı Hava Müzesi yapılacak. Mimar Sinan ile ilgili çalışmalarımız ve yeme içme mekanları yer alacak. Yürüyüş yollarıyla, bisiklet yollarıyla, değişik oyun alanlarıyla vazgeçilmez bir millet bahçesi olarak, kamuoyunda ve şehrimizde yerini alacak."
Büyükkılıç, çalışmaların yaklaşık 1,5 senede tamamlanacağını bildirdi.
"Millet Bahçesi" projeleri, AKP'nin 2018'deki seçim programıyla birlikte hayata geçirilmeye başlanmıştı. Birçok ilde inşa edilen "Millet Bahçelerinin" İstanbul Pendik, Kahramanmaraş Elbistan ve bir dizi ilde ismi Recep Tayyip Erdoğan olarak belirlenmişti.
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