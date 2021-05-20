Akşener'den Rize'deki provokasyona ilişkin açıklama: Çirkinlik sahibini çirkinleştirir

20 Mayıs 2021 Perşembe, 21:30

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize ziyareti sırasındaki bir grubun organize tepkisine ilişkin, "Ne İkizdere'de ne Çayeli'nde herhangi bir davranışla karşılaştık. İki ilçedeki bütün vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlar da çok üzüldüler bu görüntüden. Ne Çayeli'ne ne İkizdere'ye yakıştı" dedi.

Rize ziyaretinin ardından özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Akşener'i partililer çiçeklerle karşıladı.

Akşener, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İkizdere ve Çayeli'nde çirkin görüntüleri ortaya koyanların provokatörler olduğunu ifade etti.

İstanbul ve Eskişehir'de ne konuştuysa Rize'de de aynı şeyleri söylediğini, esnaf ziyaretleri gerçekleştirdiğini anlatan Akşener, şunları kaydetti:

"Ne İkizdere'de ne Çayeli'nde herhangi bir davranışla karşılaştık. İki ilçedeki bütün vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlar da çok üzüldüler bu görüntüden. Ne Çayeli'ne ne İkizdere'ye yakıştı. Biz partimizi, kendimizi övmek, propaganda yapmak için gitmemiştik. İkizdere'deki o taş ocağına karşı hakkını korumaya, sesini duyurmaya çalışan köylülerin durumunu görmek üzere gitmiştik. Sizlerin aracılığıyla kamuoyunda o sesi tekrar tekrar duyurmak amacıyla gitmiştik. Bütün bunların sonuçları olarak o çirkinlik, bu yapmaya çalıştığımız hak aramanın yanında durma eylemimizi örtemedi, örtemeyecek. Çirkinlik sahibini çirkinleştirir. Dolayısıyla herhangi bir sorun yok. Çok teşekkür ediyorum."

Akşener, kadınların, köylülerin hak aramasının üstünü örttürmeyeceklerini ve unutturmayacaklarını sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize'nin İkizdere ilçesinde esnaf ziyareti yaptığı sırada, organize bir grubun tepkisi ile karşılaştı.

Bir kadın, Akşener'e "PKK'yla işbirliği yapan, burada ne işiniz var sizin?" diye sordu. Gelen tepki üzerine "PKK ile işbirliği yapmıyor mu bu, CHP'yle iş birliği yapmıyor mu bu? Açıklama yapar mısınız?" diye sorusunu yineleyen kadına Akşener'in yanıtı, "Yapmıyorum kardeşim, bak ezan okunuyor. Nasıl bir iftira? Sizi Allah'a havale ediyorum. Ayıp, ayıp be. Megri megri'yi ben mi söyledim? Osman Öcalan'ın mektubunu ben mi okuttum? Haydi oradan" oldu.