Erdoğan'dan Akşener'e: Daha neler olacak neler!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'deki provokasyon için konuştu. Erdoğan, "Daha neler olacak, neler. Bunlar iyi günler" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Meral Akşener'in İkizdere’de taşocağına karşı köylülerin mücadelesine destek verdiği sırada uğradığı sözlü saldırı hakkında konuştu. Erdoğan, "Rize'deki ders birinci, daha neler olacak neler" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, şunları söyledi:
"Gelin hanıma çok ileriye gitmeden bir ders verdiler. Çayeli'nde de gerekeni yaptılar. Trabzon'a geçmeye kalktın, uçağa binip döndün. Daha neler olacak, neler. Bunlar iyi günler. Bu ülkede ahde vefa diye bir şey var. Ahde vefa olmazsa bu millet affetmez"
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