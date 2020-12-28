Erdoğan'ın 'asgari ücret' konuşması sosyal medyada gündem oldu

28 Aralık 2020 Pazartesi, 22:15

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında son toplantısını gerçekleştirdi. Buna göre asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Asgari ücretin açıklanmasından sonra tepkiler de çığ gibi geldi, asgari ücretin yetersiz kaldığı belirtildi. CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Erdoğan'a 1993 yılında yaptığı 'çay-simit' hesabını hatırlattı.





Twitter üzerinden paylaşım yapan Özkan, şu ifadeleri kullandı:

''Çay simit hesabı yaparak iktidara gelenler asgari ücretliyi unuttu. Yandaşlarıyla uçan, yüzen saraylarda yaşayanların halkı kuru ekmeğe muhtaç ettiği bu düzen değişecek, değiştireceğiz.''