Erdoğan'ın 'asgari ücret' konuşması sosyal medyada gündem oldu
CHP'li Tuncay Özkan, 2021 yılında uygulanacak asgari ücretin yüzde 21.56 oranında zamlanarak brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olmasını AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini hatırlatarak tepki gösterdi. Özkan, ''Çay simit hesabı yaparak iktidara gelenler asgari ücretliyi unuttu'' ifadelerini kullandı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında son toplantısını gerçekleştirdi. Buna göre asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi.
Asgari ücretin açıklanmasından sonra tepkiler de çığ gibi geldi, asgari ücretin yetersiz kaldığı belirtildi. CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Erdoğan'a 1993 yılında yaptığı 'çay-simit' hesabını hatırlattı.
Twitter üzerinden paylaşım yapan Özkan, şu ifadeleri kullandı:
''Çay simit hesabı yaparak iktidara gelenler asgari ücretliyi unuttu. Yandaşlarıyla uçan, yüzen saraylarda yaşayanların halkı kuru ekmeğe muhtaç ettiği bu düzen değişecek, değiştireceğiz.''
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücret belli oldu
- Akit TV'den Uğur Şahin hakkında çirkin yorum
- 15 milyon TL harcandı şimdi koyunlar otluyor
- İmamoğlu: 'Bir parti hiç randevu vermedi!'
- Cumhur İttifakı'nın oy oranı eridi
- Çin aşısından aracı firma çıktı
- 2021’de Suriye’ye sınır dışılar başlayacak
- Bakanlığı tarikatlar yüzünden bıraktım
- İsrail’le nikâh nereden çıktı şimdi?
- Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı yaşamını yitirdi
Video Haberler
- Olay TV devam edecek mi?
- Asgari ücret kararı patronları memnun etti
- Canlı yayında asgari ücrete ilk itiraz böyle geldi
- Rusya'da Noel alışverişinde izdiham kamerada
- 2 bin yıllık bazilika, su altı kamerasıyla görüntülendi
- Yeni aldığı arabayı param parça görünce şoke oldu
- Uçan adam 900 metre yükseklikte görüntülendi
- 81 kişinin alınacağı işe 16 bin 848 kişi başvurdu
- Yasaktan haberim var ama gidecek yerim yok dedi
- Yılbaşı şarkısını basket atışlarıyla seslendirdiler
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücret belli oldu
- Akit TV'den Uğur Şahin hakkında çirkin yorum
- 15 milyon TL harcandı şimdi koyunlar otluyor
- İmamoğlu: 'Bir parti hiç randevu vermedi!'
- Cumhur İttifakı'nın oy oranı eridi
- Çin aşısından aracı firma çıktı
- 2021’de Suriye’ye sınır dışılar başlayacak
- Bakanlığı tarikatlar yüzünden bıraktım
- İsrail’le nikâh nereden çıktı şimdi?
- Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı yaşamını yitirdi