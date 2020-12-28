Erdoğan'ın 'asgari ücret' konuşması sosyal medyada gündem oldu

CHP'li Tuncay Özkan, 2021 yılında uygulanacak asgari ücretin yüzde 21.56 oranında zamlanarak brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olmasını AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini hatırlatarak tepki gösterdi. Özkan, ''Çay simit hesabı yaparak iktidara gelenler asgari ücretliyi unuttu'' ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
28 Aralık 2020 Pazartesi, 22:15
Erdoğan'ın 'asgari ücret' konuşması sosyal medyada gündem oldu
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında son toplantısını gerçekleştirdi. Buna göre asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Asgari ücretin açıklanmasından sonra tepkiler de çığ gibi geldi, asgari ücretin yetersiz kaldığı belirtildi. CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Erdoğan'a 1993 yılında yaptığı 'çay-simit' hesabını hatırlattı.


Twitter üzerinden paylaşım yapan Özkan, şu ifadeleri kullandı:

''Çay simit hesabı yaparak iktidara gelenler asgari ücretliyi unuttu. Yandaşlarıyla uçan, yüzen saraylarda yaşayanların halkı kuru ekmeğe muhtaç ettiği bu düzen değişecek, değiştireceğiz.''


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