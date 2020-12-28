Erdoğan'ın avukatından "vekalet ücreti" açıklaması

28 Aralık 2020 Pazartesi, 18:44

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın "vekalet ücreti" ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi.

Yaptığı yazılı açıklamada, Başarır'ın, "gülünç bir matematik hesabıyla ciddiyetten uzak ve bütünüyle şahsını kamuoyu husumetine maruz bırakmak amacıyla ortaya attığı ve Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret davalarında vekalet sunmaksızın adına vekalet ücreti takdir edildiği, bugüne kadar 38 milyon 980 bin lira avukatlık ücreti tahsil ettiği şeklindeki açıklamasının tümüyle iftira ve yalandan ibaret" olduğunu öne süren Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın vekaletnamesini aldığımız 2011 yılından bugüne kadar Cumhurbaşkanımız adına yüzlerce hakaret dosyasına katıldık. İlk günden bugüne kadar kazandığımız hakaret ve tazminat dosyalarından lehimize takdir edilen avukatlık ücretinin tahsili için 28 Aralık 2020 tarihi itibarıyla açtığımız icra takibi sayısı toplam 592 dosyadır. Bu durum UYAP kayıtlarında sabittir. 592 icra dosyasından toplam 285'i tahsil edilmiş ve kapatılmıştır. Bu dosyalardan bugüne kadar yaptığımız avukatlık ücreti tahsilatımız olan rakam 1 milyon 108 bin TL'dir. İcra işlemi açık olan 307 dosyadan da herhangi bir haciz işlemi yapılmamıştır. Kaldı ki Cumhurbaşkanımız adına kazandığımız davalarda lehimize takdir edilen avukatlık ücretlerinin tahsili için icra ve haciz işlemi yapmamak prensibimizdir."

CHP'li milletvekilinin "Erdoğan adına vekalet sunmadığı bir dosyada adına vekalet ücretinin takdir edildiği" sözlerine ilişkin ise "usuli eksiklik fiziki evrakın dava dosyasına sunulmasıyla tamamlanmıştır" diyen Özel, yasal yollara başvuracaklarını da belirtti.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Erdoğan’ın hakaret gerekçesiyle yurttaşlara açtığı davalar sayesinde, avukatı Ahmet Özel’e ödenen vekalet ücretinin 38 milyon 980 bin lirayı bulduğunu duyurmuştu.



