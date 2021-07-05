Erdoğan'ın 'Basın Özgürlüğü Düşmanları' listesindeki yeri belli oldu

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 11:42

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, 2016 yılından sonra ilk kez basın üzerinde baskı oluşturan liderlere yer verdiği Basın Özgürlüğü Düşmanları listesini açıkladı. Dünyadaki 37 devlet ve hükümet başkanının yer aldığı listede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bulunuyor.

'BÜYÜK MEDYA GRUPLARINI KONTROL EDİYOR'

DW Türkçe'nin haberine göre, RSF raporda "Türkiye Cumhurbaşkanı basından hoşlanmıyor ya da daha doğrusu, sadece ona itaat edip övgüde bulunduğunda hoşlanıyor" değerlendirmesinde bulundu; "Eleştirel sesler, sadece her türlü kötüye kullanıma uygun geniş yorumlanabilir bir Terörle Mücadele Yasası'yla değil, aynı zamanda 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçuyla da takibata maruz kalıyor. Erdoğan farklı siyasi ve ekonomik araçlarla, hemen hemen tüm büyük medya gruplarını (özellikle de televizyonları) kontrol ediyor" ifadelerini kullandı.

'GAZETECİLERE ŞİDDETİ TEŞVİK EDİYOR'

Türkiye'deki gergin siyasi iklimin gazetecilere yönelik şiddeti teşvik ettiğine de vurgu yapılan raporda "Son beş yılda 100'den fazla medya çalışanı saldırıya uğradı. Bursa'da bir radyo istasyonunda çalışan bir gazeteci, bir dinleyici tarafından öldürüldü" denildi. Listeye ilişkin yapılan değerlendirmede, "artık gazeteciler için dünyanın en büyük cezaevi olmasa da Türkiye'de şu anda gazeteciler açısından tutuklanma riski, polis gözetimi veya pasaportsuz çalışma korkusunun yaygın olduğu" belirtildi.

İNTERNETTE SANSÜR VERİLERİ

Raporda ayrıca 2020 yılında yaklaşık 50 medya çalışanının, özellikle Yunanistan sınırındaki Suriyeli mültecilerin durumu veya Covid-19 salgını hakkında yazdıkları için gözaltına alındığı, internette Erdoğan'la ilişkili yolsuzluk, kayırma gibi konulara yer verilen 1300'den fazla bağlantının ise sansürlendiği kaydedildi.

Erdoğan, 2016 yılında açıklanan listede de basın özgürlüğü düşmanları arasında sayılmıştı.

İLK KEZ BİR AB LİDERİ DE LİSTEDE

Listede bu yıl Macaristan Başbakanı Viktor Orban da ilk kez Avrupa Birliği üyesi bir ülkenin lideri olarak yer aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan lideri İlham Aliyev, Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Suriye lideri Beşar Esad, Suudi Arabisten Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ve Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam ve Eritre Cumhurbaşkanı Isaias Afewerki, da RSF'in listesinde yer alan liderler.