Erdoğan'ın beklediği sanatçı: Slogan atmayacak, şikayet etmeyecek, polemik yapmayacak...
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nda yaptığı konuşmada, "nasıl bir sanatçı beklediğinin" cevabını verdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katıldı.
Törende bir konuşma yapan Erdoğan, "beklediği sanatçı tipi"ninin özelliklerini sıraladı.
"Sanat teorilerinin çöktüğü, sanat ortamının değişime uğradığı bir çağda yaşıyoruz. Ülkemiz, dünyaya yalnızca yeni eserler sunmakla kalmayacak, geleceğin sanat mefhumlarının payandalarını da temellendirecektir." diyen Erdoğan, "Beklediğimiz o sanatçı önce kendisi olacaktır. Beklediğimiz o sanatçı önce davasını sanatıyla ifade edecektir. Beklediğimiz o sanatçı önce vaktini ve enerjisini dünyanın iyiliği adına ürettiği eserleri ile gösterecek, dünyadaki akranlarını geride bırakacaktır. Beklediğimiz o sanatçı, slogan atarak kendini göstermeye çalışmayacak, başarıları ile dünyanın en muhteşem salonlarında ayakta alkışlanacaktır. Beklediğimiz o sanatçı, marifetini sosyal medya hesabından savurduğu siyasi polemiklerle değil, kanatlanıp uçurduğu kanadıyla gösterecektir. Beklediğimiz o sanatçı ait olduğu milleti hor görüp sürekli şikayet etmek yerine kendi sanatını üretecektir" ifadelerini kullandı.
ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLENLER
AKP'li Cumhurbaşkanı, ödüle layık görülen isimleri de şöyle açıkladı:
"Bu yıl da değerli jürimizle hareket ettik. Özdemir Erdoğan'a müzik alanındaki ödülümüzü takdim edeceğiz. Sinema alanındaki ödülümüzü Derviş Zaim'e takdim edeceğiz. İbrahim Tenekeci kardeşimize edebiyat ödülümüzü takdim edeceğiz. Bu yılki vefa ödülümüzü merhum Necmeddin Okyay adına vereceğiz. Ödül takdim edeceğimiz sanat insanlarımızı tekrar cani gönülden tebrik ediyorum."
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