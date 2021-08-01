Erdoğan'ın çay fırlatmasına yurttaştan videolu gönderme: Yoldan geçenlerin üzerine çay fırlattı

01 Ağustos 2021 Pazar, 22:28

Dün yangın alanlarını havadan inceleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde Marmaris’e geçmişti. Erdoğan’ın burada kendisini dinleyenlere otobüsün üzerinden “Çay atması” büyük tepki ile karşılandı.

Erdoğan'ın çay dağıtması ile ilgili sosyal medyada paylaşılan bir video çok konuşuldu. Videoda bir yurttaş, yoldan geçenlere, "Mutlu musunuz?" diye sorup üzerlerine çay paketi atıyor.

Paylaşılan video şu şekilde: