Erdoğan'ın çay fırlatmasına yurttaştan videolu gönderme: Yoldan geçenlerin üzerine çay fırlattı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris’te yurttaşların üzerine çay fırlatması sosyal medyada gündem oldu.
Dün yangın alanlarını havadan inceleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde Marmaris’e geçmişti. Erdoğan’ın burada kendisini dinleyenlere otobüsün üzerinden “Çay atması” büyük tepki ile karşılandı.
Erdoğan'ın çay dağıtması ile ilgili sosyal medyada paylaşılan bir video çok konuşuldu. Videoda bir yurttaş, yoldan geçenlere, "Mutlu musunuz?" diye sorup üzerlerine çay paketi atıyor.
Paylaşılan video şu şekilde:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çay fırlatmasına yurttaştan videolu gönderme: Yoldan geçenlerin üzerine çay fırlattıhttps://t.co/KWWPoIRS4k pic.twitter.com/pJlnjzmRkz— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) August 1, 2021
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