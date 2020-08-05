Erdoğan’ın eski sağ kolu: İki kararla Davutoğlu ve Babacan'a ağır darbe
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı ve eski AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal, Erdoğan’ın Ayasofya ve İstanbul Sözleşmesi ile ilgili kararının, eski bakan Ali Babacan'ın lideri olduğu DEVA Partisi'ne ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun başında olduğu Gelecek Partisi’ne ağır darbeler verdiğini savundu.
Eski AKP Ankara Milletvekili Ünal, Twitter hesabından Erdoğan’ın Ayasofya’nın ibadete açılmasına yönelik kararını ve son dönemin çok tartışılan konusu İstanbul Sözleşmesi ile ilgili adımlarını değerlendirdi.
Ünal şu yorumu yaptı:
“Erdoğan Ayasofya ve İstanbul Sözleşmesi’yle Deva ve Gelecek partilerine ağır darbeler indiriyor Deva ve Gelecek Partilerinin bazı temsilcileri ise bırakın stratejiyi farketmeyi Ayasofya kararını eleştirip İstanbul Sözleşmesi’ni savunuyorlar. Siyaset tecrübe işidir”
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